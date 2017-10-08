Во Флориде закрыли дом престарелых, где погибли 12 пациентов

Власти американского штата Флорида закрыли дом престарелых в городе
Голливуд-Хилс. Расследование гибели пациентов продолжается.
Как передает CNN, все 245 сотрудников дома престарелых в городе Голливуд-Хилс уволены.
До этого губернатор штата Флорида Рик Скотт распорядился лишить дом престарелых лицензии на предоставление медицинских услуг в рамках государственной программы медицинского страхования для малоимущих.
Напомним, в середине сентября в этом доме престарелых скончались 12 пациентов в возрасте от 57 до 99 лет. Здание было обесточено после обрушившегося на регион смертоносного урагана «Ирма». После отключения кондиционеров температура в комнатах поднялась до 38,5 градусов.
Власти штата уверяют, что администрация учреждения не предоставила никакой информации об угрозе жизни и здоровья своих пациентов, о необходимости их эвакуации или подключения автономных источников электроснабжения, как это было сделано в других больницах и клиниках. Почти полторы сотни пациентов дома престарелых эвакуировали только после того, как стало известно о гибели людей.
До этого губернатор штата Флорида Рик Скотт распорядился лишить дом престарелых лицензии на предоставление медицинских услуг в рамках государственной программы медицинского страхования для малоимущих.
Напомним, в середине сентября в этом доме престарелых скончались 12 пациентов в возрасте от 57 до 99 лет. Здание было обесточено после обрушившегося на регион смертоносного урагана «Ирма». После отключения кондиционеров температура в комнатах поднялась до 38,5 градусов.
Власти штата уверяют, что администрация учреждения не предоставила никакой информации об угрозе жизни и здоровья своих пациентов, о необходимости их эвакуации или подключения автономных источников электроснабжения, как это было сделано в других больницах и клиниках. Почти полторы сотни пациентов дома престарелых эвакуировали только после того, как стало известно о гибели людей.
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