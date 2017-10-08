Попавшие в ДТП под Владимиром граждане Узбекистана отправлены в Ташкент

С подмосковного аэродрома Раменское в Ташкент отправился самолет с пассажирами автобуса, столкнувшегося с поездом во Владимирской области.
Сообщение пресс-службы МЧС РФ: «С аэродрома Раменское в подмосковном Жуковском в Ташкент вылетел самолет Ил-76 Минобороны Узбекистана. На его борту 36 граждан этой страны, которые находились в автобусе и не пострадали при ДТП».
В МЧС уточнили, что спецрейсом в Узбекистан будут доставлены и тела 15 опознанных погибших, пишет ТАСС.
Напомним, ДТП во Владимирской области произошло в ночь на пятницу. Автобус заглох на железнодорожном переезде в городе Покров. В салоне находились 57 человек: два водителя и 55 пассажиров (все — граждане Узбекистана). Пассажиры пытались вытолкнуть автобус с путей, но не успели. В автобус врезался локомотив пассажирского поезда, следовавшего из Петербурга в Нижний Новгород. Все, кто остался в салоне автобуса, погибли. Список погибшихопубликован на сайте МИД Узбекистана. Жертвами аварии стали 17 человек, включая двоих детей. Трое пострадавших остаются в больнице.
При расследовании трагедии выяснилось, что пассажиры разбившегося автобуса и их перевозчик нарушили миграционное законодательство РФ.
В МЧС уточнили, что спецрейсом в Узбекистан будут доставлены и тела 15 опознанных погибших, пишет ТАСС.
Напомним, ДТП во Владимирской области произошло в ночь на пятницу. Автобус заглох на железнодорожном переезде в городе Покров. В салоне находились 57 человек: два водителя и 55 пассажиров (все — граждане Узбекистана). Пассажиры пытались вытолкнуть автобус с путей, но не успели. В автобус врезался локомотив пассажирского поезда, следовавшего из Петербурга в Нижний Новгород. Все, кто остался в салоне автобуса, погибли. Список погибшихопубликован на сайте МИД Узбекистана. Жертвами аварии стали 17 человек, включая двоих детей. Трое пострадавших остаются в больнице.
При расследовании трагедии выяснилось, что пассажиры разбившегося автобуса и их перевозчик нарушили миграционное законодательство РФ.
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