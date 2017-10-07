В РЖД сообщили, что пассажиры задержанного
из-за шторма «Ксавье» поезда, направлявшегося из Парижа в Москву, смогут добраться до пункта назначения поездами «Стриж».
Сообщение пресс-службы РЖД: «Пассажирам поезда №24/453 Париж — Москва предоставлена возможность добраться до станций назначения в составах скоростного международного поезда №14 „Стриж“ сообщением Берлин — Москва по уже имеющимся проездным документам. В соответствии с расписанием, поезда „Стриж“ отправятся в ближайшие рейсы из Берлина 8 и 9 октября в 18:50 и прибудут в Москву на следующие сутки в 19:11».
В РЖД напомнили, что пассажиры смогут совершить посадку в поезда «Стриж» как в Берлине, так и во Франкфурте-на-Одере. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Напомним, в субботу из-за штормового циклона «Ксавье» на польской станции Жепин был задержан поезд №2¾52 Москва — Париж. Пассажиры были отправлены автобусами до Берлина, где им переоформили билеты на отправляющиеся во Францию местные поезда.
Железнодорожное движение на территории Германии частично закрыто из-за последствий циклона «Ксавье», обрушившегося на регион в пятницу. Шквалистым ветром было повалено множество деревьев. В аэропортах также были отменены или отложены сотни рейсов.
Жертвами непогоды в Германии стали не менее 7 человек, десятки получили ранения. Материальный ущерб, нанесенный ударом стихии, оценивают в десятки миллионов евро.
В РЖД напомнили, что пассажиры смогут совершить посадку в поезда «Стриж» как в Берлине, так и во Франкфурте-на-Одере. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Напомним, в субботу из-за штормового циклона «Ксавье» на польской станции Жепин был задержан поезд №2¾52 Москва — Париж. Пассажиры были отправлены автобусами до Берлина, где им переоформили билеты на отправляющиеся во Францию местные поезда.
Железнодорожное движение на территории Германии частично закрыто из-за последствий циклона «Ксавье», обрушившегося на регион в пятницу. Шквалистым ветром было повалено множество деревьев. В аэропортах также были отменены или отложены сотни рейсов.
Жертвами непогоды в Германии стали не менее 7 человек, десятки получили ранения. Материальный ущерб, нанесенный ударом стихии, оценивают в десятки миллионов евро.
Комментарии