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    Пассажиров поезда Париж — Москва отправят другими составами

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    • Фото: @SBahnBerlin / twitter.com
    Пассажиров поезда Париж — Москва отправят другими составами

    Пассажиров поезда Париж — Москва отправят другими составами

    Пассажиров поезда Париж — Москва отправят другими составами
  • Фото: @SBahnBerlin / twitter.com

    • В РЖД сообщили, что пассажиры задержанного из-за шторма «Ксавье» поезда, направлявшегося из Парижа в Москву, смогут добраться до пункта назначения поездами «Стриж».

    Сообщение пресс-службы РЖД: «Пассажирам поезда №24/453 Париж — Москва предоставлена возможность добраться до станций назначения в составах скоростного международного поезда №14 „Стриж“ сообщением Берлин — Москва по уже имеющимся проездным документам. В соответствии с расписанием, поезда „Стриж“ отправятся в ближайшие рейсы из Берлина 8 и 9 октября в 18:50 и прибудут в Москву на следующие сутки в 19:11».

    В РЖД напомнили, что пассажиры смогут совершить посадку в поезда «Стриж» как в Берлине, так и во Франкфурте-на-Одере. Об этом сообщается на сайте ведомства.

    Напомним, в субботу из-за штормового циклона «Ксавье» на польской станции Жепин был задержан поезд №2¾52 Москва — Париж. Пассажиры были отправлены автобусами до Берлина, где им переоформили билеты на отправляющиеся во Францию местные поезда.

    Железнодорожное движение на территории Германии частично закрыто из-за последствий циклона «Ксавье», обрушившегося на регион в пятницу. Шквалистым ветром было повалено множество деревьев. В аэропортах также были отменены или отложены сотни рейсов.

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