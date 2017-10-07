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    МВД Саудовской Аравии подтвердило информацию о попытке нападения на дворец короля в Джидде

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    МВД Саудовской Аравии подтвердило информацию о попытке нападения на дворец короля в Джидде

    МВД Саудовской Аравии подтвердило информацию о попытке нападения на дворец короля в Джидде

    Полиция Саудовской Аравии дала первые официальные комментарии о предотвращенном нападении на дворец короля в городе Джидде.

    Как сообщают саудовские СМИ, МВД страны подтвердило факт нападения на королевский дворец Дар ас-Салям в Джидде. Нападение произошло в субботу утром. В МВД Саудовской Аравии сообщили, что два сотрудника королевской охраны погибли, еще трое получили ранения. Открывший огонь преступник был ликвидирован.

    Саудовские правоохранители установили его личность. Нападавшим оказался 28-летний подданный королевства. Он был вооружен автоматом Калашникова и бутылками с зажигательной смесью. Ведется расследование нападения.

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