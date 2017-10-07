МВД Саудовской Аравии подтвердило информацию о попытке нападения на дворец короля в Джидде

Полиция Саудовской Аравии дала первые официальные комментарии о предотвращенном нападении на дворец короля в городе Джидде.
Как сообщают саудовские СМИ, МВД страны подтвердило факт нападения на королевский дворец Дар ас-Салям в Джидде. Нападение произошло в субботу утром. В МВД Саудовской Аравии сообщили, что два сотрудника королевской охраны погибли, еще трое получили ранения. Открывший огонь преступник был ликвидирован.
Саудовские правоохранители установили его личность. Нападавшим оказался 28-летний подданный королевства. Он был вооружен автоматом Калашникова и бутылками с зажигательной смесью. Ведется расследование нападения.
Напомним, король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд сейчас находится в Москве в рамках своего первого визита в Россию, который уже назвали историческим.
Саудовские правоохранители установили его личность. Нападавшим оказался 28-летний подданный королевства. Он был вооружен автоматом Калашникова и бутылками с зажигательной смесью. Ведется расследование нападения.
Напомним, король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд сейчас находится в Москве в рамках своего первого визита в Россию, который уже назвали историческим.
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