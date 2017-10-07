Мария Пасека завоевала золото ЧМ-2017 по спортивной гимнастике

Россиянка Мария Пасека заняла первое место в опорном прыжке на чемпионате мира по спортивной гимнастике, проходящем в канадском Монреале.
Российская гимнастка Мария Пасека защитила титул чемпионки мира в опорном прыжке, завоеванный на чемпионате мира 2015 года в шотландском Глазго. Результат российской спортсменки — 14,850 балла. Серебро состязания завоевала американка Джейд Кэри (14,766), бронза у Джулии Штейнгрубер из Швейцарии (14,466).
По словам россиянки, защитить титул не легче, чем его завоевать.
Мария Пасека, гимнастка: «Две эти медали (в 2015 году и нынешняя) очень тяжело дались. Ради той медали я очень упорно и долго тренировалась, было очень трудно. А тут тоже через тренировки, но еще и после отдыха, который был по окончании Игр в Рио. Что тоже непросто. Защищая титул, испытываешь дополнительное давление».
Россиянка Елена Еремина завоевала бронзу ЧМ в личном многоборье. А Давид Белявский стал серебряным призером мирового первенства в упражнении на коне.
Чемпионат мира по спортивной гимнастике в Монреале завершится 8 октября, напоминает РИА Новости.
По словам россиянки, защитить титул не легче, чем его завоевать.
Мария Пасека, гимнастка: «Две эти медали (в 2015 году и нынешняя) очень тяжело дались. Ради той медали я очень упорно и долго тренировалась, было очень трудно. А тут тоже через тренировки, но еще и после отдыха, который был по окончании Игр в Рио. Что тоже непросто. Защищая титул, испытываешь дополнительное давление».
Россиянка Елена Еремина завоевала бронзу ЧМ в личном многоборье. А Давид Белявский стал серебряным призером мирового первенства в упражнении на коне.
Чемпионат мира по спортивной гимнастике в Монреале завершится 8 октября, напоминает РИА Новости.
Maria Paseka (RUS), a 2012 and 2016 Olympic medallist on vault, takes her second consecutive World title on the event. #MTL2017Gym pic.twitter.com/GJuD5DYuvy— FIG (@gymnastics) October 7, 2017
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