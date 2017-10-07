При наезде на пешеходов в центре Лондона пострадали 11 человек

Медики уточнили число пострадавших в результате ДТП в центре Лондона.
Помощь понадобилась 11 пострадавшим. Из них девять были госпитализированы.
Как уточнили в службе скорой помощи британской столицы, в основном пострадавшие получили травмы головы и ног.
Напомним, сегодня автомобиль въехал в толпу пешеходов неподалеку от Музея естествознания в центре Лондона. Водитель был задержан на месте ЧП.
При этом в полиции уже заявили, что речь идет об обычным ДТП, а не о террористическом акте.
Как уточнили в службе скорой помощи британской столицы, в основном пострадавшие получили травмы головы и ног.
We attended an incident at Cromwell Road, South Kensington this afternoon. Our statement is below. pic.twitter.com/yBdANOXuZH— London Ambulance (@Ldn_Ambulance) 7 октября 2017 г.
Напомним, сегодня автомобиль въехал в толпу пешеходов неподалеку от Музея естествознания в центре Лондона. Водитель был задержан на месте ЧП.
При этом в полиции уже заявили, что речь идет об обычным ДТП, а не о террористическом акте.
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