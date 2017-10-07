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    При наезде на пешеходов в центре Лондона пострадали 11 человек

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    • Фото: Reuters © 2017, Dylan Martinez
    При наезде на пешеходов в центре Лондона пострадали 11 человек

    При наезде на пешеходов в центре Лондона пострадали 11 человек

    При наезде на пешеходов в центре Лондона пострадали 11 человек
  • Фото: Reuters © 2017, Dylan Martinez

    • Медики уточнили число пострадавших в результате ДТП в центре Лондона.

    Помощь понадобилась 11 пострадавшим. Из них девять были госпитализированы.

    Как уточнили в службе скорой помощи британской столицы, в основном пострадавшие получили травмы головы и ног.



    Напомним, сегодня автомобиль въехал в толпу пешеходов неподалеку от Музея естествознания в центре Лондона. Водитель был задержан на месте ЧП.

    При этом в полиции уже заявили, что речь идет об обычным ДТП, а не о террористическом акте.

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