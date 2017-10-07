Узнать маньяка в толпе: может ли наука предотвратить массовые убийства

Убийца из
Лас-Вегаса оказался потомственным преступником. Неужели в трагедии на концерте виноваты гены и дурная наследственность? И если преступниками действительно рождаются, то можно ли вычислить их заранее?
Нейробиологу Эйджину Рейну из Калифорнии достаточно беглого взгляда, чтобы отличить мозг убийцы от мозга обычного человека. По его словам, у здоровых людей и маньяков по-разному действуют определенные участки лобных долей.
Но если есть часть мозга, отвечающая за агрессию, почему бы ее просто не вырезать? Раньше так и делали — проводили преступникам лоботомию. Некоторым не позволяли заводить детей. Барбара Лиссен — одна из тысяч граждан Швеции, которых в детстве насильно стерилизовали. Таким людям нельзя было размножаться с точки зрения государственного Института расовой биологии. Закон о стерилизации отменили только в 1976 году. Диагноз «эпилепсия», поставленный Лиссен, оказался ошибочным.
Не только Швеция — половина Европы болела идеями евгеники и человеческого искусственного отбора. Это буквально оправдывали фразой «задушить зло в младенчестве». Но, похоже, даже современные способы диагностики недостаточно точны, к тому же многое зависит от самого человека.
Сергей Ениколопов, заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья: «С высоким уровнем агрессивности человек может стать боксером и прекрасно контролировать свои действия в мирной жизни и добиться всего на ринге».
Специалист по анализу поведения Артём Павлов отмечает, что преступные наклонности обычно можно определить по внешнему виду человека. Так, у убийцы из Лас-Вегаса он увидел определенную форму черепа — такую же, как и у его отца-грабителя. Но можно ли таким образом заранее определить преступника в толпе?
Корреспондент НТВ Михаил Богданов провел эксперимент: показал добровольцам несколько фотографий и попросил определить, кто из изображенных людей серийный убийца. Результаты эксперимента — в сюжете программы «Центральное телевидение».
Но если есть часть мозга, отвечающая за агрессию, почему бы ее просто не вырезать? Раньше так и делали — проводили преступникам лоботомию. Некоторым не позволяли заводить детей. Барбара Лиссен — одна из тысяч граждан Швеции, которых в детстве насильно стерилизовали. Таким людям нельзя было размножаться с точки зрения государственного Института расовой биологии. Закон о стерилизации отменили только в 1976 году. Диагноз «эпилепсия», поставленный Лиссен, оказался ошибочным.
Не только Швеция — половина Европы болела идеями евгеники и человеческого искусственного отбора. Это буквально оправдывали фразой «задушить зло в младенчестве». Но, похоже, даже современные способы диагностики недостаточно точны, к тому же многое зависит от самого человека.
Сергей Ениколопов, заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья: «С высоким уровнем агрессивности человек может стать боксером и прекрасно контролировать свои действия в мирной жизни и добиться всего на ринге».
Специалист по анализу поведения Артём Павлов отмечает, что преступные наклонности обычно можно определить по внешнему виду человека. Так, у убийцы из Лас-Вегаса он увидел определенную форму черепа — такую же, как и у его отца-грабителя. Но можно ли таким образом заранее определить преступника в толпе?
Корреспондент НТВ Михаил Богданов провел эксперимент: показал добровольцам несколько фотографий и попросил определить, кто из изображенных людей серийный убийца. Результаты эксперимента — в сюжете программы «Центральное телевидение».
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