Медицинская революция: прививки избавляют от вредных привычек и визитов к стоматологу

Мало кто знает, что уже изобретены вакцины от вредных привычек, вроде курения, и от таких не смертельных, но неприятных напастей как облысение и даже кариес. То есть всего один укол, и вы навсегда забудете дорогу в кабинет стоматолога и никогда больше не звук бормашины.

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Кариес — это хроническое заболевание, которое вызывается бактерией Streptococcus mutan. Она есть практически у каждого из нас. Но что, если мы сможем контролировать эту бактерию? Результат исследований потрясающий — иммунитет крыс отлично откликается на вакцину.



Даже самые ярые противники всего того, на чем красуется лейбл Made in China, уже стоят в очереди. Ведь стоит только посчитать, сколько мы выкладываем за один поход к стоматологу, чтобы поставить обычную пломбу.



Хуимин Ян, профессор, член Китайской академии наук: «Мы используем нашу вакцину, чтобы создать сильный антидот к кариесу Многие дантисты обращались ко мне и говорили — мы же теперь потеряем работу».



Прививка теперь помогает жить красиво. Больше не придется ложиться под нож, чтобы откачать лишний жир, и мучить себя изнурительными диетами.



Доктор Кит Хаффер, доктор биологических наук: «Наша вакцина вызывает реакцию иммунитета человека против определенного гормона — соматостатина. Вакцина уменьшает уровень этого гормона на две недели, что способствует резкому увеличению метаболизма, а вместе с ним и резкому уменьшению веса. У нашей вакцины есть единственный побочный эффект- когда мы испытывали вакцину на животных в больших дозах, они справляли нужду существенно чаще обычного».



А еще на прилавках в аптеке скоро появится прививка от облысения, курения и алкоголизма. А в Красноярске уже стоят на пороге самой настоящей медицинской революции. Скоро можно будет забыть о привычных вакцинах раз и навсегда. Биочипы будут распознавать и убивать любые раковые клетки, не трогая здоровые, как это обычно бывает при химии. И эта научная фантастика может стать реальностью уже через три месяца.



Анна Кичкайло, руководитель Лаборатории биомолекулярных и медицинских технологий КрасГМУ: «На самом деле, цифровые лекарства вместе с нанотехнологиями позволят в ближайшем будущем вывести наши препараты на уровень персонализированной медицины, когда для каждого пациента может подбираться тот препарат, который будет полез и эффективен именно для него».



Подробнее о прививках — в репортаже корреспондента НТВ Аллы Давыдовой.