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    Сборная России одолела Южную Корею благодаря двум автоголам

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    • Фото: РИА Новости, Алексей Филиппов
    Сборная России одолела Южную Корею благодаря двум автоголам

    Сборная России одолела Южную Корею благодаря двум автоголам

    Сборная России одолела Южную Корею благодаря двум автоголам
  • Фото: РИА Новости, Алексей Филиппов

    • Российская сборная уверенно переиграла Южную Корею в контрольном матче.

    Встреча, проходившая в Москве, закончилась со счетом 4:2 в пользу дружины Станислава Черчесова, которая продолжает подготовку к домашнему чемпионату мира.

    Вперед российскую команду вывел Фёдор Смолов, который забил гол перед свистком на перерыв. А во втором тайме Ким Ю Ён отправил сразу два мяча в свои ворота. При этом записать на свой счет два автогола ему удалось всего за три минуты (55-я и 57-я).

    На 83-й минуте Алексей Миранчук увеличил счет до 4:0. Однако через 4 минуты голом отметился Квон Кьюн Вон. А уже в самом конце матча точный удар нанес Чжи Донь Вон.

    Следующий матч российская сборная проведет против команды Ирана. Встреча пройдет 10 октября в Казани. Отметим, что Южная Кореи уже завоевала путевку на чемпионат мира 2018 года.












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