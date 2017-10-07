Сборная России одолела Южную Корею благодаря двум автоголам

Российская сборная уверенно переиграла Южную Корею в контрольном матче.
Встреча, проходившая в Москве, закончилась со счетом 4:2 в пользу дружины Станислава Черчесова, которая продолжает подготовку к домашнему чемпионату мира.
Вперед российскую команду вывел Фёдор Смолов, который забил гол перед свистком на перерыв. А во втором тайме Ким Ю Ён отправил сразу два мяча в свои ворота. При этом записать на свой счет два автогола ему удалось всего за три минуты (55-я и 57-я).
На 83-й минуте Алексей Миранчук увеличил счет до 4:0. Однако через 4 минуты голом отметился Квон Кьюн Вон. А уже в самом конце матча точный удар нанес Чжи Донь Вон.
Следующий матч российская сборная проведет против команды Ирана. Встреча пройдет 10 октября в Казани. Отметим, что Южная Кореи уже завоевала путевку на чемпионат мира 2018 года.
Вперед российскую команду вывел Фёдор Смолов, который забил гол перед свистком на перерыв. А во втором тайме Ким Ю Ён отправил сразу два мяча в свои ворота. При этом записать на свой счет два автогола ему удалось всего за три минуты (55-я и 57-я).
На 83-й минуте Алексей Миранчук увеличил счет до 4:0. Однако через 4 минуты голом отметился Квон Кьюн Вон. А уже в самом конце матча точный удар нанес Чжи Донь Вон.
Следующий матч российская сборная проведет против команды Ирана. Встреча пройдет 10 октября в Казани. Отметим, что Южная Кореи уже завоевала путевку на чемпионат мира 2018 года.
GIF-Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @TeamRussia— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 7 октября 2017 г.
Контрольный матч. #РоссияЮжнаяКорея #RUSKOR 1:0 44’ Фёдор Смолов @smolovfedor_90 pic.twitter.com/zy49Oq5CnB
GIF-Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @TeamRussia— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 7 октября 2017 г.
Контрольный матч. #РоссияЮжнаяКорея #RUSKOR 2:0 55’ Ким Ю Ен (автогол) pic.twitter.com/6Joq4WsnE4
GIF-Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @TeamRussia— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 7 октября 2017 г.
Контрольный матч. #РоссияЮжнаяКорея #RUSKOR 3:0 57’ Ким Ю Ен (автогол) pic.twitter.com/sTlGw63cpP
GIF-Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @TeamRussia Контрольный матч. #РоссияЮжнаяКорея #RUSKOR 4:0 83’ Алексей Миранчук pic.twitter.com/TCdJsrDkdb— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 7 октября 2017 г.
GIF-Г⚽Л! ЮЖНАЯ КОРЕЯ— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 7 октября 2017 г.
Контрольный матч. #РоссияЮжнаяКорея #RUSKOR 4:1 87’ Квон Кьюн Вон pic.twitter.com/EvHkPYz8ir
GIF-Г⚽Л! ЮЖНАЯ КОРЕЯ— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 7 октября 2017 г.
Контрольный матч. #РоссияЮжнаяКорея #RUSKOR 4:2 90+3' Чжи Дон Вон pic.twitter.com/P7LeJOkAWi
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