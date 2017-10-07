Сборная России одолела Южную Корею благодаря двум автоголам

Встреча, проходившая в Москве, закончилась со счетом 4:2 в пользу дружины Станислава Черчесова, которая продолжает подготовку к домашнему чемпионату мира.Вперед российскую команду вывел Фёдор Смолов, который забил гол перед свистком на перерыв. А во втором тайме Ким Ю Ён отправил сразу два мяча в свои ворота. При этом записать на свой счет два автогола ему удалось всего за три минуты (55-я и 57-я).На 83-й минуте Алексей Миранчук увеличил счет до 4:0. Однако через 4 минуты голом отметился Квон Кьюн Вон. А уже в самом конце матча точный удар нанес Чжи Донь Вон.Следующий матч российская сборная проведет против команды Ирана. Встреча пройдет 10 октября в Казани. Отметим, что Южная Кореи уже завоевала путевку на чемпионат мира 2018 года.