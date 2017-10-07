Марадона подает в суд на своих дочерей за кражу 2 млн долларов

Один из лучших футболистов XX века, аргентинец Диего Марадона готовится засудить двух своих дочерей.
Экс-футболист утверждает, что 30-летняя Далма и 28-летняя Джанинна без его ведома перевели 1,45 млн фунтов (около 1,9 млн долларов) с его счета в банке в Уругвае, сообщает издание The Sun.
56-летний Марадона уже поручил своим юристам подготовить документы для подачи иска. В деле может быть замешана и мать Далмы и Джанинны — бывшая жена спортсмена Клаудия Вильяфане. Ее Марадона обвинял в хищении у него 9 миллионов долларов в 2015 году.
Марадона завершил спортивную карьеру в 1997 году, сейчас он работает главным тренером клуба из ОАЭ «Аль-Фуджайра».
56-летний Марадона уже поручил своим юристам подготовить документы для подачи иска. В деле может быть замешана и мать Далмы и Джанинны — бывшая жена спортсмена Клаудия Вильяфане. Ее Марадона обвинял в хищении у него 9 миллионов долларов в 2015 году.
Марадона завершил спортивную карьеру в 1997 году, сейчас он работает главным тренером клуба из ОАЭ «Аль-Фуджайра».
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