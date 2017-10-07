Визит саудовского короля: почему партнер Вашингтона заинтересовался Россией

Король Сальман стал последним из целой вереницы ближневосточных лидеров, которые посетили Москву только за один этот год. До недавних пор все они ездили решать свои проблемы в основном в Вашингтон. Как Путину все это удается?
Когда кортеж ехал по московским улицам, короля выдавала свита. В делегации почти сотня автомобилей. Вместе с королем в Москву приехали почти все члены правящей династии Саудовской Аравии, министры и влиятельные бизнесмены — всего больше тысячи человек.
На инвестиционном форуме саудиты одаривают русских финиками и обещают контракты на огромные суммы. В подтверждение своих намерений почти все одеты в черное — так на Востоке принято подчеркивать важность момента. Но обмен энергоносителями точно не интересует ни российский, ни саудовский бизнес.
Андрей Бакланов, бывший посол РФ в Саудовской Аравии: «Торговля важна, но она не является критерием в успешности отношений. Вопрос в технологическом сотрудничестве».
Основная сфера интересов саудитов — оборонная промышленность. Саудовская Аравия — главный покупатель вооружения на Ближнем Востоке, она не остановилась даже после крупной сделки с США. С россиянами на своей территории саудиты будут собирать автомат Калашникова. Кроме того, был заключен контракт на поставку ракетных комплексов С-400. Общая сумма инвестиций, включая гражданские проекты — 10 миллиардов долларов.
Американцы объявляют России все новые санкции, и вдруг эту блокаду буквально рвет в клочья сам Эр-Рияд — стратегический партнер США.
Константин Симонов, политолог: «Военные успехи в Сирии оказались неожиданными для всех стран региона. Это касается и Турции, и Саудовской Аравии. Сейчас мы видим, что ситуация резко изменилась, и всем стало интересно, что Россия собирается делать дальше. Это интересно и королю».
Тем временем Минобороны рапортует о ликвидации влиятельных главарей ИГИЛ в Сирии. Россия становится ключевым игроком на Ближнем Востоке, и Эр-Рияд намерен с этим считаться.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Симахина.
На инвестиционном форуме саудиты одаривают русских финиками и обещают контракты на огромные суммы. В подтверждение своих намерений почти все одеты в черное — так на Востоке принято подчеркивать важность момента. Но обмен энергоносителями точно не интересует ни российский, ни саудовский бизнес.
Андрей Бакланов, бывший посол РФ в Саудовской Аравии: «Торговля важна, но она не является критерием в успешности отношений. Вопрос в технологическом сотрудничестве».
Основная сфера интересов саудитов — оборонная промышленность. Саудовская Аравия — главный покупатель вооружения на Ближнем Востоке, она не остановилась даже после крупной сделки с США. С россиянами на своей территории саудиты будут собирать автомат Калашникова. Кроме того, был заключен контракт на поставку ракетных комплексов С-400. Общая сумма инвестиций, включая гражданские проекты — 10 миллиардов долларов.
Американцы объявляют России все новые санкции, и вдруг эту блокаду буквально рвет в клочья сам Эр-Рияд — стратегический партнер США.
Константин Симонов, политолог: «Военные успехи в Сирии оказались неожиданными для всех стран региона. Это касается и Турции, и Саудовской Аравии. Сейчас мы видим, что ситуация резко изменилась, и всем стало интересно, что Россия собирается делать дальше. Это интересно и королю».
Тем временем Минобороны рапортует о ликвидации влиятельных главарей ИГИЛ в Сирии. Россия становится ключевым игроком на Ближнем Востоке, и Эр-Рияд намерен с этим считаться.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Симахина.
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