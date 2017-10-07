Секрет на миллион
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Секрет на миллион

    Создатели убрали фото убитого посла Карлова из игры про Бэтмена

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    • Фото: @broteampill / twitter.com
    Создатели убрали фото убитого посла Карлова из игры про Бэтмена

    Создатели убрали фото убитого посла Карлова из игры про Бэтмена

    Создатели убрали фото убитого посла Карлова из игры про Бэтмена
  • Фото: @broteampill / twitter.com

    • Американская компания Telltale Games извинилась за то, что использовала фотографию убитого в Турции посла Андрея Карлова в своей игре Batman: The Enemy Within.

    В компании заявили, что сожалеют о произошедшем.

    При этом в Telltale Games сообщили, что выпустили обновление для игры, которое позволило убрать фотографию убитого посла, передает портал Gamasutra.

    Напомним, скандал разгорелся после того, как блогеры обратили внимание на то, что в одном из моментов второго эпизода игры Batman: The Enemy Within появляется изображение убитого российского дипломата. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что ведомство намерено разобраться с этим фактом и будет добиваться исключения фото из игры.

    Напомним, Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника» в Анкаре. Российского дипломата застрелил турецкий полицейский Мевлют Алтынташ. Он был ликвидирован силами безопасности.

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