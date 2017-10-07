Создатели убрали фото убитого посла Карлова из игры про Бэтмена

Американская компания Telltale Games извинилась за то, что использовала фотографию убитого в Турции посла Андрея Карлова в своей игре Batman: The Enemy Within.
В компании заявили, что сожалеют о произошедшем.
При этом в Telltale Games сообщили, что выпустили обновление для игры, которое позволило убрать фотографию убитого посла, передает портал Gamasutra.
Напомним, скандал разгорелся после того, как блогеры обратили внимание на то, что в одном из моментов второго эпизода игры Batman: The Enemy Within появляется изображение убитого российского дипломата. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что ведомство намерено разобраться с этим фактом и будет добиваться исключения фото из игры.
Напомним, Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника» в Анкаре. Российского дипломата застрелил турецкий полицейский Мевлют Алтынташ. Он был ликвидирован силами безопасности.
При этом в Telltale Games сообщили, что выпустили обновление для игры, которое позволило убрать фотографию убитого посла, передает портал Gamasutra.
Напомним, скандал разгорелся после того, как блогеры обратили внимание на то, что в одном из моментов второго эпизода игры Batman: The Enemy Within появляется изображение убитого российского дипломата. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что ведомство намерено разобраться с этим фактом и будет добиваться исключения фото из игры.
Напомним, Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника» в Анкаре. Российского дипломата застрелил турецкий полицейский Мевлют Алтынташ. Он был ликвидирован силами безопасности.
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