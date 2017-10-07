Секрет на миллион
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Секрет на миллион

    Неизвестные пытались атаковать один из дворцов саудовского короля

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    • Фото: @yemeniaafree / twitter.com
    Неизвестные пытались атаковать один из дворцов саудовского короля

    Неизвестные пытались атаковать один из дворцов саудовского короля

    Неизвестные пытались атаковать один из дворцов саудовского короля
  • Фото: @yemeniaafree / twitter.com

    • Полиция Саудовской Аравии предотвратила вооруженное нападение на дворец короля в городе Джидде.

    Неизвестные пытались совершить вооруженное нападение на дворец короля Саудовской Аравии в городе Джидде. Полиция предотвратила нападение, но в результате столкновения возле резиденции Дар ас-Салям погибли несколько полицейских, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

    Эр-Рияд не дал никаких официальных комментариев по поводу происшествия. Как сообщает агентство, это не первая попытка вооруженного нападения в стране за прошедшие несколько месяцев.

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