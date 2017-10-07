Неизвестные пытались атаковать один из дворцов саудовского короля

Полиция Саудовской Аравии предотвратила вооруженное нападение на дворец короля в городе Джидде.
Неизвестные пытались совершить вооруженное нападение на дворец короля Саудовской Аравии в городе Джидде. Полиция предотвратила нападение, но в результате столкновения возле резиденции Дар ас-Салям погибли несколько полицейских, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Эр-Рияд не дал никаких официальных комментариев по поводу происшествия. Как сообщает агентство, это не первая попытка вооруженного нападения в стране за прошедшие несколько месяцев.
Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд в настоящее время находится с визитом в Москве. Это его первый визит в Россию. На переговорах короля с президентом РФ Владимиром Путиным был достигнут ряд договоренностей в нескольких сферах. Визит короля в Москву уже назвали историческим.
Эр-Рияд не дал никаких официальных комментариев по поводу происшествия. Как сообщает агентство, это не первая попытка вооруженного нападения в стране за прошедшие несколько месяцев.
Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд в настоящее время находится с визитом в Москве. Это его первый визит в Россию. На переговорах короля с президентом РФ Владимиром Путиным был достигнут ряд договоренностей в нескольких сферах. Визит короля в Москву уже назвали историческим.
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