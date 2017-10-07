Секрет на миллион
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Секрет на миллион

    В Анталье перевернулся туристический автобус: есть погибшие

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    • Фото: Turkiye Gazetesi / youtube.com
    В Анталье перевернулся туристический автобус: есть погибшие

    В Анталье перевернулся туристический автобус: есть погибшие

    В Анталье перевернулся туристический автобус: есть погибшие
  • Фото: Turkiye Gazetesi / youtube.com

    • Три человека погибли в ДТП с автобусом на шоссе в турецкой Анталье.

    На курорте Анталья в Турции перевернулся автобус с туристами. В настоящее время известно о трех погибших и десятке раненых. Всех пострадавших доставили в ближайшую больницу.

    Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП. В Генконсульстве РФ в Анталье РИА Новости сообщили, что россиян среди погибших и пострадавших нет: автобус перевозил граждан Германии.

    По предварительным данным, водитель микроавтобуса не справился с управлением на мокрой после дождя дороге.
    На место происшествия прибыла полиция, пожарные и врачи. Раненых доставали из покореженного микроавтобуса с помощью специнструментов, сообщает Интерфакс.

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