В Анталье перевернулся туристический автобус: есть погибшие

Три человека погибли в ДТП с автобусом на шоссе в турецкой Анталье.
На курорте Анталья в Турции перевернулся автобус с туристами. В настоящее время известно о трех погибших и десятке раненых. Всех пострадавших доставили в ближайшую больницу.
Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП. В Генконсульстве РФ в Анталье РИА Новости сообщили, что россиян среди погибших и пострадавших нет: автобус перевозил граждан Германии.
По предварительным данным, водитель микроавтобуса не справился с управлением на мокрой после дождя дороге.
На место происшествия прибыла полиция, пожарные и врачи. Раненых доставали из покореженного микроавтобуса с помощью специнструментов, сообщает Интерфакс.
Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП. В Генконсульстве РФ в Анталье РИА Новости сообщили, что россиян среди погибших и пострадавших нет: автобус перевозил граждан Германии.
По предварительным данным, водитель микроавтобуса не справился с управлением на мокрой после дождя дороге.
На место происшествия прибыла полиция, пожарные и врачи. Раненых доставали из покореженного микроавтобуса с помощью специнструментов, сообщает Интерфакс.
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