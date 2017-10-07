Секрет на миллион
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Секрет на миллион

    В ДТП с автобусом в Забайкалье один человек погиб и 14 пострадали

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    • Фото: zabaykalye.sledcom.ru
    В ДТП с автобусом в Забайкалье один человек погиб и 14 пострадали

    В ДТП с автобусом в Забайкалье один человек погиб и 14 пострадали

    В ДТП с автобусом в Забайкалье один человек погиб и 14 пострадали
  • Фото: zabaykalye.sledcom.ru

    • Рейсовый автобус и грузовик столкнулись в Забайкальском крае.

    Автокатастрофа произошла на трассе «Амур». Там рейсовый автобус, который ехал из Читы в Нерчинск, врезался в малотоннажный грузовик.

    Жертвой катастрофы стал один человек. Еще 14 человек, в том числе шесть детей, получили травмы. Всего в автобусе находились 15 взрослых и 10 детей.

    Сейчас на месте ЧП работают сотрудники полиции, обстоятельства происшествия устанавливаются, передает ТАСС.

    смотретьВ Подмосковье в перевернувшемся автобусе погибли 6 человек
    В Подмосковье в перевернувшемся автобусе погибли 6 человек
    Отметим, что накануне произошли сразу две крупных катастрофы с автобусами. Сначала у станции Покров Владимирской области пассажирский автобус столкнулся с поездом, следовавшим по маршруту Санкт-Петербург — Нижний Новгород. В результате погибли 17 человек, трое остаются в больнице. Кроме того, в Московской области рейсовый автобус МАН, ехавший из столицы в Озёры, упал в кювет. Жертвами ДТП стали 6 человек.

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