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    Сотни волгоградцев приняли участие в красочном благотворительном забеге. Волгоград, благотворительность, дети и подростки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСотни волгоградцев приняли участие в красочном благотворительном забеге

    Сотни волгоградцев приняли участие в красочном благотворительном забеге

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    Сотни волгоградцев приняли участие в красочном благотворительном забеге

    Сотни волгоградцев приняли участие в красочном благотворительном забеге

      Неравнодушные люди выбежали сегодня на улицы Волгограда ради того, чтобы собрать деньги на строительство спортплощадки в центре психического здоровья детей.

      Участники мероприятия преодолевали дистанцию в 5 километров, но награда их ждала не на финише, как это обычно происходит, а по ходу движения. Организаторы щедро осыпали бегунов разноцветной пудрой.

      На скорость это, конечно, повлияло, многие останавливались и разглядывали новые узоры на форме. К ежегодной благотворительной акции присоединились более 400 человек.

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