Сотни волгоградцев приняли участие в красочном благотворительном забеге

Неравнодушные люди выбежали сегодня на улицы Волгограда ради того, чтобы собрать деньги на строительство спортплощадки в центре психического здоровья детей.

Участники мероприятия преодолевали дистанцию в 5 километров, но награда их ждала не на финише, как это обычно происходит, а по ходу движения. Организаторы щедро осыпали бегунов разноцветной пудрой.



На скорость это, конечно, повлияло, многие останавливались и разглядывали новые узоры на форме. К ежегодной благотворительной акции присоединились более 400 человек.