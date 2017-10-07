Соучредитель Apple Стив Возняк не верит в восстание машин

В МГУ выступил соучредитель компании Apple Стив Возняк, которого в мире высоких технологий называют человеком-легендой .

Одной из главных задач современной науки Возняк назвал изучение мозга. Если удастся разгадать, как работает этот орган, можно говорить о пути к созданию сверхумных машин.



Стив Возняк, соучредитель компании Apple: «Мы не знаем, как на самом деле работает человеческий мозг. Мы даже не говорим о машине, способной задаться вопросом „какую проблему я способна решить“, о машине, которая бы обладала любопытством. Рано или поздно мы узнаем, сколько информации обрабатывает мозг в секунду, но мы все еще не знаем, как он устроен».



По мнению Возняка, в ближайшее время восстание искусственного интеллекта человечеству не грозит. Озвучил программист и свои законы робототехники. Один из главных он формулировал так: человек не должен вредить машинам.