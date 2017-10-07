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Однажды…

    Скончался постпред РФ при Продовольственной организации ООН

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    • Фото: Food and Agriculture Organization of the United Nations / youtube.com
    Скончался постпред РФ при Продовольственной организации ООН

    Скончался постпред РФ при Продовольственной организации ООН

    Скончался постпред РФ при Продовольственной организации ООН
  • Фото: Food and Agriculture Organization of the United Nations / youtube.com

    • Ушел из жизни постоянный представитель России при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Риме Александр Горбань.

    63-летний дипломат скончался после тяжелой болезни.

    МИД РФ: «От нас ушел не только яркий профессионал, который внес значительный вклад в российскую экономическую дипломатию, но и чуткий руководитель, отзывчивый друг и товарищ, обаятельный и светлый человек. Мы скорбим и выражаем соболезнования родным и близким. Светлая память о Горбане Александре Васильевиче навсегда останется в наших сердцах».

    Александр Горбань 40 лет отдал работе в системе МИД СССР и РФ. Он занимал различные должности в МГИМО, работал в посольства РФ в Шри-Ланке и Брюсселе, почти 25 лет посвятил департаменту экономического сотрудничества. Постпредом при ФАО Александр Горбань был назначен в апреле 2014 года.

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