Скончался постпред РФ при Продовольственной организации ООН

63-летний дипломат скончался после тяжелой болезни.: «От нас ушел не только яркий профессионал, который внес значительный вклад в российскую экономическую дипломатию, но и чуткий руководитель, отзывчивый друг и товарищ, обаятельный и светлый человек. Мы скорбим и выражаем соболезнования родным и близким. Светлая память о Горбане Александре Васильевиче навсегда останется в наших сердцах».Александр Горбань 40 лет отдал работе в системе МИД СССР и РФ. Он занимал различные должности в МГИМО, работал в посольства РФ в Шри-Ланке и Брюсселе, почти 25 лет посвятил департаменту экономического сотрудничества. Постпредом при ФАО Александр Горбань был назначен в апреле 2014 года.