В Омске прохожий поймал выпрыгнувшую из окна горящего дома 7-летнюю девочку

Экстренные службы Омска выясняют причины пожара, вспыхнувшего в одном из домов города Омска. Семилетнюю девочку, выпрыгнувшую из окна полыхающей квартиры, спас прохожий.
ЧП произошло в многоэтажке на улице Волгоградской. Как сообщается на сайте регионального управления СКР, в квартире, расположенной на втором этаже, полностью выгорела одна комната. Семилетняя девочка, находившаяся в момент воспламенения в квартире, выпрыгнула из окна. Ее поймал случайный прохожий. Ребенок доставлен в больницу на обследование, его жизни ничто не угрожает.
Сообщается, что дедушка девочки, оставшийся в горящем помещении, погиб. Причины трагедии выясняются. Правоохранительные органы проводят проверку, по итогам которой будет вынесено процессуальное решение.
Сообщается, что дедушка девочки, оставшийся в горящем помещении, погиб. Причины трагедии выясняются. Правоохранительные органы проводят проверку, по итогам которой будет вынесено процессуальное решение.
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