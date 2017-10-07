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    В Омске прохожий поймал выпрыгнувшую из окна горящего дома 7-летнюю девочку

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    • Фото: Александр Марков / youtube.com
    В Омске прохожий поймал выпрыгнувшую из окна горящего дома <nobr>7-летнюю</nobr> девочку

    В Омске прохожий поймал выпрыгнувшую из окна горящего дома 7-летнюю девочку

    В Омске прохожий поймал выпрыгнувшую из окна горящего дома <nobr>7-летнюю</nobr> девочку
  • Фото: Александр Марков / youtube.com

    • Экстренные службы Омска выясняют причины пожара, вспыхнувшего в одном из домов города Омска. Семилетнюю девочку, выпрыгнувшую из окна полыхающей квартиры, спас прохожий.

    ЧП произошло в многоэтажке на улице Волгоградской. Как сообщается на сайте регионального управления СКР, в квартире, расположенной на втором этаже, полностью выгорела одна комната. Семилетняя девочка, находившаяся в момент воспламенения в квартире, выпрыгнула из окна. Ее поймал случайный прохожий. Ребенок доставлен в больницу на обследование, его жизни ничто не угрожает.

    Сообщается, что дедушка девочки, оставшийся в горящем помещении, погиб. Причины трагедии выясняются. Правоохранительные органы проводят проверку, по итогам которой будет вынесено процессуальное решение.

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