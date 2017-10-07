Британская полиция припугнула англичан «экстремальным насилием» среди фанатов в России

Полиция призвала английских болельщиков вести себя сдержанно на чемпионате мира 2018 года в России.
Глава британского полицейского подразделения, отвечающего за безопасность на футболе, Марк Робертс отметил, что зачастую английские фанаты позволяют себе оскорбительные выходки и провокации. Например, при игре с испанцами они могут петь песни про Гибралтар, а во время матча в Дортмунде — о Второй мировой. В России же, заявил Робертс, англичане, которые решат устроить беспорядки, «столкнутся с жесткой реакцией со стороны полиции».
Марк Робертс: «Если кто-то рассчитывает приехать для того, чтобы устраивать беспорядки, то уверен, что они получат жесткий ответ со стороны полиции. Сомневаюсь, что кому-то хочется сидеть в российской тюрьме с клеймом „английский футбольный хулиган“».
Полицейский подчеркнул, что английские болельщики должны достойно представить свою страну и быть дружелюбными, а не отчуждать от себя окружающих.
При этом Робертс заявил, что проблема фанатского насилия остро стоит в России, выразив уверенность в том, что полиция серьезно отнесется к этому вопросу во время чемпионата мира, передает The Telegraph.
Марк Робертс: «Достаточно зайти на YouTube, чтобы увидеть, что в России актуален хулиганский вопрос, и он сопряжен с экстремальным уровнем насилия. Вопрос в другом: считаем ли мы, что российская полиция отнесется к этому со всей серьезностью? И исходя из того, что я видел, могу сказать, что уверенность в этом есть».
Отметим, что ранее британские СМИ не раз пугали болельщиков российскими футбольными хулиганами. Так, в феврале в эфире телеканала BBC вышел фильм «Армия хулиганов России» о российских ультрас, которые якобы готовятся устроить беспорядки на ЧМ-2018 и нападать на англичанам, как это было в Марселе во время чемпионата Европы. Впрочем, в том, что страшилки СМИ не имеют ничего общего с действительностью, смогли убедиться болельщики из Великобритании и других стран, побывавшие в России во время Кубка конфедерации и еврокубков.
В четверг, 5 октября, сборная Англии переиграла команду Словении в матче отборочного турнира чемпионата мира и досрочно обеспечила себе участие в финальной стадии турнира.
Марк Робертс: «Если кто-то рассчитывает приехать для того, чтобы устраивать беспорядки, то уверен, что они получат жесткий ответ со стороны полиции. Сомневаюсь, что кому-то хочется сидеть в российской тюрьме с клеймом „английский футбольный хулиган“».
Полицейский подчеркнул, что английские болельщики должны достойно представить свою страну и быть дружелюбными, а не отчуждать от себя окружающих.
При этом Робертс заявил, что проблема фанатского насилия остро стоит в России, выразив уверенность в том, что полиция серьезно отнесется к этому вопросу во время чемпионата мира, передает The Telegraph.
Марк Робертс: «Достаточно зайти на YouTube, чтобы увидеть, что в России актуален хулиганский вопрос, и он сопряжен с экстремальным уровнем насилия. Вопрос в другом: считаем ли мы, что российская полиция отнесется к этому со всей серьезностью? И исходя из того, что я видел, могу сказать, что уверенность в этом есть».
Отметим, что ранее британские СМИ не раз пугали болельщиков российскими футбольными хулиганами. Так, в феврале в эфире телеканала BBC вышел фильм «Армия хулиганов России» о российских ультрас, которые якобы готовятся устроить беспорядки на ЧМ-2018 и нападать на англичанам, как это было в Марселе во время чемпионата Европы. Впрочем, в том, что страшилки СМИ не имеют ничего общего с действительностью, смогли убедиться болельщики из Великобритании и других стран, побывавшие в России во время Кубка конфедерации и еврокубков.
В четверг, 5 октября, сборная Англии переиграла команду Словении в матче отборочного турнира чемпионата мира и досрочно обеспечила себе участие в финальной стадии турнира.
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