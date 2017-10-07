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    Король Саудовской Аравии стал почетным доктором МГИМО

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    • Фото: РИА Новости, Владимир Песня
    Король Саудовской Аравии стал почетным доктором МГИМО

    Король Саудовской Аравии стал почетным доктором МГИМО

    Король Саудовской Аравии стал почетным доктором МГИМО
  • Фото: РИА Новости, Владимир Песня

    • Королю Саудовской Аравии Сальману Бен Абдель Азизу Аль Сауду на торжественной церемонии присвоено звание почетного доктора МГИМО.

    Так монарха решили поблагодарить за «огромный вклад в укрепление международного мира и сотрудничества между нашими странами». В торжественной церемонии приняли участие министр образования и науки РФ Ольга Васильева и ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

    Король же выразил благодарность за присвоение ему звания и призвал «протянуть мосты взаимодействия и сотрудничества во имя укрепления целеустремленного диалога», передает РИА Новости.

    Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд, король Саудовской Аравии: «Наше королевство уделяет особое внимание воспитанию нового поколения, которое будет участвовать в строительстве мировой цивилизации. Нет сомнения в том, что важной основой развития общества является наука, инновации, совершенствование технологий и человеческого капитала».

    Надо сказать, что ранее почетными докторами МГИМО были объявлены экс-президент Франции Николя Саркози, президент Армении Серж Саргсян, князь Монако Альбер II, а также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, экс-генсек ООН Пан Ги Мун и другие государственные и общественные деятели.

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    Саудовский король назвал переговоры с Путиным плодотворными
    Напомним, Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд 4 октября впервые прибыл в Москву. В российской столице монарх провел переговоры с Владимиром Путиным и Дми трием Медведев. Визит короля Саудовской Аравии в Россию уже назвали «историческим».

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