Король Саудовской Аравии стал почетным доктором МГИМО

Королю Саудовской Аравии Сальману Бен Абдель Азизу Аль Сауду на торжественной церемонии присвоено звание почетного доктора МГИМО.
Так монарха решили поблагодарить за «огромный вклад в укрепление международного мира и сотрудничества между нашими странами». В торжественной церемонии приняли участие министр образования и науки РФ Ольга Васильева и ректор МГИМО Анатолий Торкунов.
Король же выразил благодарность за присвоение ему звания и призвал «протянуть мосты взаимодействия и сотрудничества во имя укрепления целеустремленного диалога», передает РИА Новости.
Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд, король Саудовской Аравии: «Наше королевство уделяет особое внимание воспитанию нового поколения, которое будет участвовать в строительстве мировой цивилизации. Нет сомнения в том, что важной основой развития общества является наука, инновации, совершенствование технологий и человеческого капитала».
Надо сказать, что ранее почетными докторами МГИМО были объявлены экс-президент Франции Николя Саркози, президент Армении Серж Саргсян, князь Монако Альбер II, а также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, экс-генсек ООН Пан Ги Мун и другие государственные и общественные деятели.
Напомним, Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд 4 октября впервые прибыл в Москву. В российской столице монарх провел переговоры с Владимиром Путиным и Дми трием Медведев. Визит короля Саудовской Аравии в Россию уже назвали «историческим».
Король же выразил благодарность за присвоение ему звания и призвал «протянуть мосты взаимодействия и сотрудничества во имя укрепления целеустремленного диалога», передает РИА Новости.
Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд, король Саудовской Аравии: «Наше королевство уделяет особое внимание воспитанию нового поколения, которое будет участвовать в строительстве мировой цивилизации. Нет сомнения в том, что важной основой развития общества является наука, инновации, совершенствование технологий и человеческого капитала».
Надо сказать, что ранее почетными докторами МГИМО были объявлены экс-президент Франции Николя Саркози, президент Армении Серж Саргсян, князь Монако Альбер II, а также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, экс-генсек ООН Пан Ги Мун и другие государственные и общественные деятели.
Напомним, Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд 4 октября впервые прибыл в Москву. В российской столице монарх провел переговоры с Владимиром Путиным и Дми трием Медведев. Визит короля Саудовской Аравии в Россию уже назвали «историческим».
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