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    Google восстановит мобильную связь в Пуэрто-Рико с помощью воздушных шаров

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    Google восстановит мобильную связь в Пуэрто-Рико с помощью воздушных шаров

    Google восстановит мобильную связь в <nobr>Пуэрто-Рико</nobr> с помощью воздушных шаров

    Google проведет мобильную связь в пострадавшем от ураганов Пуэрто-Рико с помощью воздушных шаров.

    Федеральная комиссия по связям США выдала Alphabet, родительской компании Google, разрешение на эксперимент по проведению сотовой связи в пострадавшем от урагана Пуэрто-Рико, передает РИА Новости.

    Мэттью Берри, глава администрации комиссии по связи: «Федеральная комиссия по связи выдала Google экспериментальную лицензию на проведение сотовой связи в чрезвычайной ситуации в Пуэрто-Рико с помощью воздушных шаров Project Loon».

    Project Loon — аэростаты, работающие на солнечной энергии. Они были специально разработаны для того, чтобы обеспечивать связью и доступом в Интернет труднодоступные регионы.

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    За прошедший месяц на США обрушилось несколько мощнейших ураганов. Ущерб, нанесенный Пуэрто-Рико ураганом Мария, составил около 95 млрд долларов. Почти весь остров до сих пор обесточен, не работают более 80% станций сотовой связи.

    Тем временем на США надвигается новый ураган «Нэйт». В Коста-Рике его жертвами уже стали 8 человек, а в Новом Орлеане введен комендантский час в связи с его приближением.

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