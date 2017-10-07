Опубликовано видео уничтожения полевых командиров ИГИЛ

Минобороны опубликовало видеозапись авиаударов ВКС по боевикам «Исламского государства» и технике экстремистов.
На записи можно увидеть, как российские ВКС уничтожают технику и здания, в которых укрывались боевики запрещенной группировки.
Напомним, ранее сегодня в Минобороны сообщили об уничтожении пункта управления ИГИЛ в сирийском Меядине. В результате были ликвидированы до 80 боевиков, в том числе 9 выходцев с Северного Кавказа. Среди них были полевые командиры Абу Омар аш-Шишани, Аляуддин аш-Шишани и Салахуддин аш-Шишани.
Также удары были нанесены в районе Абу-Кемаля и к югу от сирийского Дейр эз-Зора. Как сообщили в Минорбороны, были ликвидированы около 130 террористов, в том числе выходцы из стран СНГ, Туниса и Египта. Также уничтожены около 30 внедорожников с крупнокалиберным вооружением, склады боеприпасов и командные пункты боевиков.
Напомним, ранее сегодня в Минобороны сообщили об уничтожении пункта управления ИГИЛ в сирийском Меядине. В результате были ликвидированы до 80 боевиков, в том числе 9 выходцев с Северного Кавказа. Среди них были полевые командиры Абу Омар аш-Шишани, Аляуддин аш-Шишани и Салахуддин аш-Шишани.
Также удары были нанесены в районе Абу-Кемаля и к югу от сирийского Дейр эз-Зора. Как сообщили в Минорбороны, были ликвидированы около 130 террористов, в том числе выходцы из стран СНГ, Туниса и Египта. Также уничтожены около 30 внедорожников с крупнокалиберным вооружением, склады боеприпасов и командные пункты боевиков.
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