Своя игра
ТВ-Эфир
Своя игра
    Опубликовано видео уничтожения полевых командиров ИГИЛ. армия и флот РФ, войны и вооруженные конфликты, Исламское государство, Сирия, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОпубликовано видео уничтожения полевых командиров ИГИЛ

    Опубликовано видео уничтожения полевых командиров ИГИЛ

    3 комментария
    Опубликовано видео уничтожения полевых командиров ИГИЛ

    Опубликовано видео уничтожения полевых командиров ИГИЛ

    Опубликовано видео уничтожения полевых командиров ИГИЛ

      Минобороны опубликовало видеозапись авиаударов ВКС по боевикам «Исламского государства» и технике экстремистов.

      На записи можно увидеть, как российские ВКС уничтожают технику и здания, в которых укрывались боевики запрещенной группировки.

      Напомним, ранее сегодня в Минобороны сообщили об уничтожении пункта управления ИГИЛ в сирийском Меядине. В результате были ликвидированы до 80 боевиков, в том числе 9 выходцев с Северного Кавказа. Среди них были полевые командиры Абу Омар аш-Шишани, Аляуддин аш-Шишани и Салахуддин аш-Шишани.

      Также удары были нанесены в районе Абу-Кемаля и к югу от сирийского Дейр эз-Зора. Как сообщили в Минорбороны, были ликвидированы около 130 террористов, в том числе выходцы из стран СНГ, Туниса и Египта. Также уничтожены около 30 внедорожников с крупнокалиберным вооружением, склады боеприпасов и командные пункты боевиков.

      Новости по теме

      Ситуация в Сирии

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru