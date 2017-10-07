Опознаны тела 14 погибших в аварии под Владимиром

Опознаны тела 14 граждан Узбекистана, погибших в ДТП под Владимиром в пятницу.
Установлены личности 14 погибших при столкновении пассажирского автобуса с поездом во Владимирской области в пятницу. Список опубликован на сайте Министерства иностранных дел Узбекистана. Всего в страшной аварии на железнодорожном переезде погибли 17 человек, из них двое детей. Работа по опознанию продолжается.
Трое пострадавших остаются в больнице, их состояние оценивается как крайне тяжелое. 36 пострадавших получили легкие ранения и от госпитализации отказались, сообщили в МИД республики.
Напомним, в ночь на пятницу автобус заглох во время пересечения железнодорожного переезда в городе Покров. В салоне находились 57 человек: два водителя и 55 пассажиров (все — граждане Узбекистана). Пассажиры выскочили из салона и попытались вытолкнуть автобус с путей, но не успели. В автобус врезался локомотив пассажирского поезда, следовавшего из Петербурга в Нижний Новгород. Все, кто остался в салоне автобуса, погибли.
Тех, кто выжил в ДТП сначала направили в центр временного размещения, который открыли в местном доме культуры. А к вечеру стали отправлять в гостиницы. Власти Узбекистана отправили в Россию специальный самолет, на котором выживших в аварии доставят на родину. Транспортная прокуратура выяснила, что пассажиры разбившегося автобуса и их перевозчик нарушили миграционное законодательство РФ.
Трое пострадавших остаются в больнице, их состояние оценивается как крайне тяжелое. 36 пострадавших получили легкие ранения и от госпитализации отказались, сообщили в МИД республики.
Напомним, в ночь на пятницу автобус заглох во время пересечения железнодорожного переезда в городе Покров. В салоне находились 57 человек: два водителя и 55 пассажиров (все — граждане Узбекистана). Пассажиры выскочили из салона и попытались вытолкнуть автобус с путей, но не успели. В автобус врезался локомотив пассажирского поезда, следовавшего из Петербурга в Нижний Новгород. Все, кто остался в салоне автобуса, погибли.
Тех, кто выжил в ДТП сначала направили в центр временного размещения, который открыли в местном доме культуры. А к вечеру стали отправлять в гостиницы. Власти Узбекистана отправили в Россию специальный самолет, на котором выживших в аварии доставят на родину. Транспортная прокуратура выяснила, что пассажиры разбившегося автобуса и их перевозчик нарушили миграционное законодательство РФ.
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