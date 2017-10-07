Петербуржец расстрелял семью из револьвера и покончил с собой

Петербургский пенсионер застрелил жену и тяжело ранил дочь.
Трагедия произошла накануне вечером в квартире одного из домов по Петергофскому шоссе. 65-летний мужчина, бывший моряк дальнего плавания, выстрелил из револьвера в голову 71-летней жене, с которой прожил всю жизнь.
После этого мужчина закрыл комнату, где осталось тело, и вышел к испуганной дочери. Она попыталась убежать, но две пули попали ей в спину. А позднее домой вернулась вторая дочь пенсионера. Она поинтересовалась, где мама и сестра, на что отец ответил «Сейчас я покажу» и открыл комнату, где лежали мертвая жена и раненая дочь. Тогда женщина бросилась бежать и смогла спастись.
Полицейские, прибывшие на место ЧП, нашли пенсионера мертвым. Рядом с ним лежал Colt аргентинского производства. По предварительным данным, оружие не было зарегистрированным, номера были стерты.
Сейчас правоохранители выясняют мотивы поступка бывшего моряка. Допросить пострадавшую женщину пока не разрешают врачи — сейчас она находится в реанимации. А вторая дочь пенсионера не может ничего рассказать следователям из-за эмоционального состояния. Как сообщает «Фонтанка», устроивший стрельбу пенсионер в последнее время болел.
После этого мужчина закрыл комнату, где осталось тело, и вышел к испуганной дочери. Она попыталась убежать, но две пули попали ей в спину. А позднее домой вернулась вторая дочь пенсионера. Она поинтересовалась, где мама и сестра, на что отец ответил «Сейчас я покажу» и открыл комнату, где лежали мертвая жена и раненая дочь. Тогда женщина бросилась бежать и смогла спастись.
Полицейские, прибывшие на место ЧП, нашли пенсионера мертвым. Рядом с ним лежал Colt аргентинского производства. По предварительным данным, оружие не было зарегистрированным, номера были стерты.
Сейчас правоохранители выясняют мотивы поступка бывшего моряка. Допросить пострадавшую женщину пока не разрешают врачи — сейчас она находится в реанимации. А вторая дочь пенсионера не может ничего рассказать следователям из-за эмоционального состояния. Как сообщает «Фонтанка», устроивший стрельбу пенсионер в последнее время болел.
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