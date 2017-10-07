Утюг против отпаривателя: кто лучше борется со складками

Что лучше отглаживает одежду — отпариватель или все же утюг? За какие маркетинговые выдумки нас заставляют переплачивать их производители?
В борьбе со складками и мятой одеждой без более привычного утюга и чуть более диковинного, но все же в любом магазине продающегося отпаривателя не обойтись. Но какое из этих устройств выбрать?
Самые термостойкие ткани — растительного происхождения, хлопок и лен. У них жесткие и плотные нити, меняющие форму только при температуре в 200 градусов. Материалы животного происхождения — шелк и шерсть — имеют более мягкие и податливые нити. Шерстяные изделия можно гладить при температуре 150 градусов, а шелковые — при 100 градусах, но без пара.
А искусственные ткани — вискоза, полиэстер, лавсан и другие — еще деликатнее. Стоит прикоснуться утюгом, раскаленным выше 100 градусов, и синтетические полимеры в составе волокон разрушатся.
Многие отказываются от утюгов в пользу отпаривателей. Правда, есть в обращении с отпаривателем одно большое неудобство — в него нельзя заливать трубопроводную воду. Поэтому прежде, чем купить отпариватель, хорошо бы задуматься об установке водяного фильтра.
Подробнее об утюгах и отпаривателях — в программе «НашПотребНадзор».
Самые термостойкие ткани — растительного происхождения, хлопок и лен. У них жесткие и плотные нити, меняющие форму только при температуре в 200 градусов. Материалы животного происхождения — шелк и шерсть — имеют более мягкие и податливые нити. Шерстяные изделия можно гладить при температуре 150 градусов, а шелковые — при 100 градусах, но без пара.
А искусственные ткани — вискоза, полиэстер, лавсан и другие — еще деликатнее. Стоит прикоснуться утюгом, раскаленным выше 100 градусов, и синтетические полимеры в составе волокон разрушатся.
Многие отказываются от утюгов в пользу отпаривателей. Правда, есть в обращении с отпаривателем одно большое неудобство — в него нельзя заливать трубопроводную воду. Поэтому прежде, чем купить отпариватель, хорошо бы задуматься об установке водяного фильтра.
Подробнее об утюгах и отпаривателях — в программе «НашПотребНадзор».
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