Пенсионер в красногорском дворе разбил 4 машины за 20 секунд: видео

В подмосковном Красногорске пожилой водитель во дворе жилого дома устроил целую серию ДТП. Чтобы перебить четыре машины, не считая собственной, пенсионеру потребовалось всего 20 секунд.
Все 4 аварии попали на видео. На кадрах видно, как невнимательный водитель сдает задним ходом и собирает в кучу оказавшиеся у него на пути Kia и Mercedes, после чего стремительно едет вперед и таранит стоявший возле дома фургон.
Вместо того чтобы прекратить свои художества, пенсионер по кругу объехал двор, удачно разминулся с встречной легковушкой и врезался в четвертый по счету автомобиль, передает сайт «Комсомольской проады».
Запись появилась в Интернете. Автор поста сообщает, что эта история произошла 6 октября. «Слава Богу, никто не пострадал. Дедушке за 70. Его маневры проходили в достаточно пешеходной зоне. Виновник аварии сказал, что перепутал педали. Но в этом можно усомниться», — написал пользователь.
Вместо того чтобы прекратить свои художества, пенсионер по кругу объехал двор, удачно разминулся с встречной легковушкой и врезался в четвертый по счету автомобиль, передает сайт «Комсомольской проады».
Запись появилась в Интернете. Автор поста сообщает, что эта история произошла 6 октября. «Слава Богу, никто не пострадал. Дедушке за 70. Его маневры проходили в достаточно пешеходной зоне. Виновник аварии сказал, что перепутал педали. Но в этом можно усомниться», — написал пользователь.
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