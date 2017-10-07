Сахарозаменители: безобидная альтернатива сахару или опасный яд

По подсчетам экономистов, потребление сахарозаменителей в России каждый год растет на 15%. Ими щедро сдабривают и кофе, и пироги, и даже хлеб с детскими кашами. Какие из сахарозаменителей действительно безопасны, а от каких следует держаться подальше? Что же сыпать в блюда, чтобы сладость была не только в радость, но и здоровье не губила?
Сахарозаменители в сотни раз слаще натурального сахара и настолько же дешевле. Например, только в одной литровой бутылке 30 чайных ложек сахара, то есть на 3 тысячи бутылок уходит уже полтонны или всего килограмм сахарина. Поэтому сахарозаменители куда только не добавляют. Заводская выпечка, шоколадные батончики, кетчупы, майонезы — все эти продукты напичканы искусственными подсластителями. Темпы замещения сахара такие, что не угнаться.
Ученые стали выяснять, как действуют сахарозаменители на организм, с запозданием. Но уже узнали, что сахарозаменители могут провоцировать сахарный диабет. Все дело в том, что, когда организм лишают глюкозы, страдает и микробиота кишечника — для нормальной жизни этих хорошим домашним микробам нужен сахар. Они погибают, если глюкоза не поступает. Это повышает риск того, что организм разучится правильно перерабатывать глюкозу, а это ведет к диабету.
Во многих странах сахарозаменители запрещены. Например, сахарин нельзя использовать в Канаде. Там он полвека в списке опасных канцерогенов, вызывающих рак. Еще один подсластитель — цикламат, запрещен в США. Попадая в желудок, цикламат превращается в циклогексиламин — опасный яд, которым фермеры травят насекомых. Раньше считалось, что он, как все другие подсластители, не переваривается, то есть обманывает мозг и потом выходит из организма. Но исследования показали, что кишечные бактерии все же могут расщеплять цикламат на ядовитые составляющие, поэтому появляется риск отравления или образования опухолей.
Еще один опасный сахарозаменитель — аспартам, который есть в практически в любой газировке, жвачке и даже в сиропе от кашля. Но в чай его лучше не класть, ведь даже в теплой воде выше 30 градусов аспартам распадается на метанол и фенилаланин — опасный токсин. Вот почему на бутылках с лимонадом пишут — «пейте охлажденным». Это не просто совет из серии «так вкуснее», а инструкция по выживанию.
Неужели надо отказаться и от сахара, и от его заменителей? На самом деле, надо запомнить, какие из них искусственные (сахарин, цикламат, аспартам, сукролоза, ацесульфам калия), а какие натуральные (стевия, сорбит, ксилит, фруктоза, эритрит).
Все искусственные дешевле сахара и у них ноль калорий, а почти все натуральные имеют такую же калорийность, что и обыкновенный сахар. Исключением является стевия, но это вещество дороже сахара и его редко куда добавляют.
Также важно помнить, что нельзя лишать организм натуральной глюкозы — это грозит гипоглекемей, когда уровень сахара в крови снижается до рекордно низкой отметки, и человек может потерять сознание. Ешьте больше круп и макарон, в которых тоже содержится сахар.
Подробнее о сахарозаменителях — в программе «НашПотребНадзор».
Ученые стали выяснять, как действуют сахарозаменители на организм, с запозданием. Но уже узнали, что сахарозаменители могут провоцировать сахарный диабет. Все дело в том, что, когда организм лишают глюкозы, страдает и микробиота кишечника — для нормальной жизни этих хорошим домашним микробам нужен сахар. Они погибают, если глюкоза не поступает. Это повышает риск того, что организм разучится правильно перерабатывать глюкозу, а это ведет к диабету.
Во многих странах сахарозаменители запрещены. Например, сахарин нельзя использовать в Канаде. Там он полвека в списке опасных канцерогенов, вызывающих рак. Еще один подсластитель — цикламат, запрещен в США. Попадая в желудок, цикламат превращается в циклогексиламин — опасный яд, которым фермеры травят насекомых. Раньше считалось, что он, как все другие подсластители, не переваривается, то есть обманывает мозг и потом выходит из организма. Но исследования показали, что кишечные бактерии все же могут расщеплять цикламат на ядовитые составляющие, поэтому появляется риск отравления или образования опухолей.
Еще один опасный сахарозаменитель — аспартам, который есть в практически в любой газировке, жвачке и даже в сиропе от кашля. Но в чай его лучше не класть, ведь даже в теплой воде выше 30 градусов аспартам распадается на метанол и фенилаланин — опасный токсин. Вот почему на бутылках с лимонадом пишут — «пейте охлажденным». Это не просто совет из серии «так вкуснее», а инструкция по выживанию.
Неужели надо отказаться и от сахара, и от его заменителей? На самом деле, надо запомнить, какие из них искусственные (сахарин, цикламат, аспартам, сукролоза, ацесульфам калия), а какие натуральные (стевия, сорбит, ксилит, фруктоза, эритрит).
Все искусственные дешевле сахара и у них ноль калорий, а почти все натуральные имеют такую же калорийность, что и обыкновенный сахар. Исключением является стевия, но это вещество дороже сахара и его редко куда добавляют.
Также важно помнить, что нельзя лишать организм натуральной глюкозы — это грозит гипоглекемей, когда уровень сахара в крови снижается до рекордно низкой отметки, и человек может потерять сознание. Ешьте больше круп и макарон, в которых тоже содержится сахар.
Подробнее о сахарозаменителях — в программе «НашПотребНадзор».
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