Вредно ли грызть ногти и хрустеть пальцами: расследование «НашПотребНадзора»

Как связаны привычка грызть ногти и склонность к аллергии? Действительно ли любители похрустеть суставами чаще страдают артритом? И почему чистить уши ватными палочками опасно для здоровья?
Программа «НашПотребНадзор» изучила последствия, на первый взгляд, безобидных, но распространенных и очень досадных привычек и выяснила, как от них избавиться.
Согласно исследованиям, каждый шестой житель Земли склонен грызть ногти. От этой неприятной привычки страдают даже известные люди, например, Ангела Меркель, Бритни Спирс, Дэвид Бэкхем и Филипп Киркоров. Всех нас с детства учили, что грызть ногти вредно: под ногтями скапливаются энтеробактерии, которые могут привести к различным заболеваниям. Однако канадский иммунолог Малкольм Сеарс уверяет, что от этой привычки есть и польза: по его исследованиям, люди, которые в детстве грызли ногти, на семьдесят процентов реже страдают аллергией.
Чтобы отучить ребенка или взрослого от этой привычки, принято мазать кончики пальцев чем-то неприятным на вкус. Но такой метод малоэффективен, так как природа этой привычки чисто психологическая, уверяют врачи. Специалисты рекомендуют сначала выяснить, что именно вызывает такую реакцию у человека.
Еще одна привычка из числа сложно контролируемых — это привычка хрустеть суставами пальцев. В суставах есть слой специальной смазки, которая содержит газы. Пузырьки газа лопаются, когда мы разминаем пальцы, и раздается характерный треск. Многие не выносят этого звука, но привычка считается безвредной. Врачи предупреждают, что при отсутствии должного внимания она может перерасти в патологию, и тогда не стоит удивляться, если разовьется артрит или артроз.
К таким же невротическим действиям врачи относят не только те, которые мы выполняем машинально, но и те, которые совершаем осознанно. Среди них пристрастие вычищать серу из ушей. Для этого даже придуманы ватные палочки. Но ушная сера в организме действует как природный антибиотик: она способна убивать бактерии и подавлять рост грибов. Идеально чистые уши не защищены от инфекции. Природа все придумала за нас: лишняя сера сама продвигается в сторону ушной раковины, и вычищать ее можно пальцами. А ватные палочки были придуманы для коррекции макияжа.
Откуда появляются все эти невротические привычки? Их причины, как правило, связаны с нашим образом жизни, распорядком дня, а также режимом сна. Как сделать свой рабочий день и сон более здоровым и победить досадные привычки — смотрите в сюжете программы «НашПотребНадзор».
Согласно исследованиям, каждый шестой житель Земли склонен грызть ногти. От этой неприятной привычки страдают даже известные люди, например, Ангела Меркель, Бритни Спирс, Дэвид Бэкхем и Филипп Киркоров. Всех нас с детства учили, что грызть ногти вредно: под ногтями скапливаются энтеробактерии, которые могут привести к различным заболеваниям. Однако канадский иммунолог Малкольм Сеарс уверяет, что от этой привычки есть и польза: по его исследованиям, люди, которые в детстве грызли ногти, на семьдесят процентов реже страдают аллергией.
Чтобы отучить ребенка или взрослого от этой привычки, принято мазать кончики пальцев чем-то неприятным на вкус. Но такой метод малоэффективен, так как природа этой привычки чисто психологическая, уверяют врачи. Специалисты рекомендуют сначала выяснить, что именно вызывает такую реакцию у человека.
Еще одна привычка из числа сложно контролируемых — это привычка хрустеть суставами пальцев. В суставах есть слой специальной смазки, которая содержит газы. Пузырьки газа лопаются, когда мы разминаем пальцы, и раздается характерный треск. Многие не выносят этого звука, но привычка считается безвредной. Врачи предупреждают, что при отсутствии должного внимания она может перерасти в патологию, и тогда не стоит удивляться, если разовьется артрит или артроз.
К таким же невротическим действиям врачи относят не только те, которые мы выполняем машинально, но и те, которые совершаем осознанно. Среди них пристрастие вычищать серу из ушей. Для этого даже придуманы ватные палочки. Но ушная сера в организме действует как природный антибиотик: она способна убивать бактерии и подавлять рост грибов. Идеально чистые уши не защищены от инфекции. Природа все придумала за нас: лишняя сера сама продвигается в сторону ушной раковины, и вычищать ее можно пальцами. А ватные палочки были придуманы для коррекции макияжа.
Откуда появляются все эти невротические привычки? Их причины, как правило, связаны с нашим образом жизни, распорядком дня, а также режимом сна. Как сделать свой рабочий день и сон более здоровым и победить досадные привычки — смотрите в сюжете программы «НашПотребНадзор».
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