Плесень и кишечная палочка: экспертиза российского творога дала шокирующий результат

Экспертиза, проведенная программой «НашПотребНаздор», нашла в некоторых образцах творога, который продается в наших магазинах, дрожжи и плесень в количестве, превышающем норму в десятки тысяч раз.
|
1695
В обычных магазинах «НашПотребНадзор» закупил шесть пачек девятипроцентного творога от разных производителей. Это творог марок «Дмитровский молочный завод», «Свитлогорье», «Милава», «Красная цена», «Останкинское», «Молочное царство».
Вместе с некоммерческим партнерством «Росконтроль» была выбрана независимая лаборатория, эксперты которой тщательно изучили каждый образец. По ГОСТу, настоящий творог должен быть изготовлен только из натурального коровьего молока и в нем не должно быть искусственных загустителей. Но производители четырех из шести образцов, кажется, плевать хотели на такие требования: в их твороге оказался картофельный крахмал и кукурузный мальтодекстрин, о которых в составе ни слова. Загустители нужны, чтобы разбавленное водой молоко сделать снова погуще. Но во время этой процедуры размывается процент жирности молока. А потому вполне логично, что все те же накрахмаленные штрафники не смогли дотянуть до заявленных девяти процентов.
Но самым шокирующим оказался тест на содержание вредных бактерий. Когда нарушена технология производства, полезные бактерии могут погибнуть, а их место занимают дрожжи, плесень и кишечная палочка. Их эксперты не нашли только в одной пачке. А там, где отыскали, число вредителей зашкалило в десятки тысяч раз! В одном из образцов дрожжей оказалось в 44000 (сорок четыре тысячи) раз больше нормы! Такой творог может привести к сильнейшему отравлению.
Нашелся ли из шести образцов хоть один, который соответствует всем показателям качества? Ответ на этот вопрос — в сюжете программы «НашПотребНаздор».
Вместе с некоммерческим партнерством «Росконтроль» была выбрана независимая лаборатория, эксперты которой тщательно изучили каждый образец. По ГОСТу, настоящий творог должен быть изготовлен только из натурального коровьего молока и в нем не должно быть искусственных загустителей. Но производители четырех из шести образцов, кажется, плевать хотели на такие требования: в их твороге оказался картофельный крахмал и кукурузный мальтодекстрин, о которых в составе ни слова. Загустители нужны, чтобы разбавленное водой молоко сделать снова погуще. Но во время этой процедуры размывается процент жирности молока. А потому вполне логично, что все те же накрахмаленные штрафники не смогли дотянуть до заявленных девяти процентов.
Но самым шокирующим оказался тест на содержание вредных бактерий. Когда нарушена технология производства, полезные бактерии могут погибнуть, а их место занимают дрожжи, плесень и кишечная палочка. Их эксперты не нашли только в одной пачке. А там, где отыскали, число вредителей зашкалило в десятки тысяч раз! В одном из образцов дрожжей оказалось в 44000 (сорок четыре тысячи) раз больше нормы! Такой творог может привести к сильнейшему отравлению.
Нашелся ли из шести образцов хоть один, который соответствует всем показателям качества? Ответ на этот вопрос — в сюжете программы «НашПотребНаздор».
Комментарии