В Китае девушка ослепла после целого дня игры на смартфоне

В Китае
21-летняя девушка ослепла на один глаз из-за того, что сутками играла в игру на смартфоне.
Жительница китайского города Дунгуань обратилась к врачу с жалобами на то, что ее правый глаз перестал видеть. Офтальмолог диагностировал у 21-летней девушки окклюзию (непроходимость) артерии сетчатки глаза — заболевание, которое чаще встречается у пожилых людей. У девушки это заболевание было вызвано сильным перенапряжением глаз из-за долгой игры на смартфоне.
Как рассказала сама пострадавшая, перед этим она играла целые сутки без перерыва. По словам девушки, эта игра была такой увлекательной, что девушка проводила за ней все свободное время. Пострадавшая призналась, что из-за игры она иногда даже забывала поесть, сообщает сайт «Комсомольской правды».
Как рассказала сама пострадавшая, перед этим она играла целые сутки без перерыва. По словам девушки, эта игра была такой увлекательной, что девушка проводила за ней все свободное время. Пострадавшая призналась, что из-за игры она иногда даже забывала поесть, сообщает сайт «Комсомольской правды».
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