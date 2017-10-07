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    Дожди вернутся в Москву в понедельник

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    • Фото: Геодакян Артем / ТАСС
    Дожди вернутся в Москву в понедельник

    Дожди вернутся в Москву в понедельник

    Дожди вернутся в Москву в понедельник
  • Фото: Геодакян Артем / ТАСС

    • Синоптики прогнозируют возвращение дождливой погоды в столичный регион в начале рабочей недели.

    Начало рабочей недели в Москве и Подмосковье снова будет дождливым. По прогнозу Росгидромета, за понедельник и вторник в столице может выпасть до 22 мм осадков, что составляет 37% нормы для октября. Дожди ожидаются уже в ночь на понедельник, сообщает «Интерфакс».

    Напомним, что за прошедшую рабочую неделю в Москве выпало около 40% месячной нормы осадков.

    В эти выходные мосвичам не придется носить с собой зонтики: в субботу в столице ожидается лишь небольшой дождь и температура воздуха до 10 градусов, а в воскресенье будет сухо и еще теплее: 10–12 градусов.

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