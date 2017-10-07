В Сирии ВКС РФ уничтожили влиятельных главарей ИГИЛ и наемников

Министерство обороны России сообщило об уничтожении в сирийском Меядине командного пункта террористов и 80 боевиков. В результате удара российской авиации уничтожен ряд полевых командиров ИГИЛ.
Как заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, несколько суток проводилась доразведка в районе населенного пункта Эс-Суккария (северная окраина Абу-Кемаль). Ранее по этой территории был нанесен ракетно-авиационный удар, который уничтожил пункт управления запрещенной в РФ экстремистской группировки «Исламское государство» с находившимся там боевиками, среди которых были выходцы с Северного Кавказа.
Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны РФ: «По информации, полученной по нескольким каналам и подтвержденной „на земле“, уничтожены долгое время скрывавшиеся в Ираке влиятельные полевые командиры ИГИЛ, выходцы с Северного Кавказа. Это Абу Омар аш-Шишани, Аляуддин аш- Шишани и Салахуддин аш-Шишани. Ликвидация боевиков международной террористической группировки ИГИЛ в Сирии будет продолжена».
Всего за сутки ВКС РФ уничтожили в Сирии 120 боевиков ИГИЛ, среди которых были выходцы из Таджикистана и Ирака, а также отряд из 60 иностранных наемников.
Игорь Конашенков: «В результате ударов в районе Абу-Кемаля уничтожен опорный пункт и около 40 террористов, выходцев из Таджикистана и Ирака, а также 7 автомобилей повышенной проходимости с крупнокалиберным вооружением В районе Меядина уничтожен командный пункт террористов и до 80 боевиков, в числе которых 9 выходцев с Северного Кавказа. Там же уничтожены 18 внедорожников с крупнокалиберным вооружением и 3 склада боеприпасов»
По словам Конашенкова, южнее Дейр-эз-Зора, в долине Евфрата воздушным ударом ликвидирован отряд иностранных наемников численностью более 60 боевиков. Это выходцы из стран СНГ, Туниса и Египта. Также уничтожены 12 внедорожников с крупнокалиберным вооружением.
Российская военная разведка за неделю вскрыла районы сосредоточения подкреплений «Исламского государства» и командные пункты в районе Абу-Кемаля, а также узнала маршруты выдвижения в Меядин и далее к южным окраинам Дейр-эз-Зора.
Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны РФ: «По информации, полученной по нескольким каналам и подтвержденной „на земле“, уничтожены долгое время скрывавшиеся в Ираке влиятельные полевые командиры ИГИЛ, выходцы с Северного Кавказа. Это Абу Омар аш-Шишани, Аляуддин аш- Шишани и Салахуддин аш-Шишани. Ликвидация боевиков международной террористической группировки ИГИЛ в Сирии будет продолжена».
Всего за сутки ВКС РФ уничтожили в Сирии 120 боевиков ИГИЛ, среди которых были выходцы из Таджикистана и Ирака, а также отряд из 60 иностранных наемников.
Игорь Конашенков: «В результате ударов в районе Абу-Кемаля уничтожен опорный пункт и около 40 террористов, выходцев из Таджикистана и Ирака, а также 7 автомобилей повышенной проходимости с крупнокалиберным вооружением В районе Меядина уничтожен командный пункт террористов и до 80 боевиков, в числе которых 9 выходцев с Северного Кавказа. Там же уничтожены 18 внедорожников с крупнокалиберным вооружением и 3 склада боеприпасов»
По словам Конашенкова, южнее Дейр-эз-Зора, в долине Евфрата воздушным ударом ликвидирован отряд иностранных наемников численностью более 60 боевиков. Это выходцы из стран СНГ, Туниса и Египта. Также уничтожены 12 внедорожников с крупнокалиберным вооружением.
Российская военная разведка за неделю вскрыла районы сосредоточения подкреплений «Исламского государства» и командные пункты в районе Абу-Кемаля, а также узнала маршруты выдвижения в Меядин и далее к южным окраинам Дейр-эз-Зора.
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