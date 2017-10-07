Глава саудовского МИДа предсказал скорую отмену антироссийских санкций

Министр иностранных дел Саудовской Аравии рассказал о развитии отношений королевства с Москвой и возможном скором снятии антироссийских санкций.
Глава внешнеполитического ведомства Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр оценил перспективы дальнейшего сотрудничества Эр-Рияда с Москвой в условиях возможного ужесточения санкций.
Адель аль-Джубейр, министр иностранных дел Саудовской Аравии: «Думаем, что можно договориться в международном сообществе о снятии санкций. Я считаю, что это скоро должно произойти».
Адель аль-Джубейр отметил, что Саудовская Аравия не считает, что нарушает стратегическое партнерство с Вашингтоном, развивая отношения с Россией.
Адель аль-Джубейр: «Наши отношения с США — это действительно стратегическое партнерство. Но мы не считаем, что, развивая отношения с Россией, мы его нарушаем. Мы хотим сотрудничать со многими странами, в том числе с Россией».
По мнению министра, крепкие отношения с Россией и Америкой позволят эффективно решать проблемы в регионе. «Чем больше у нас партнеров — тем лучше будет для всех», — сообщил глава саудовского МИДа.
Адель аль-Джубейр находится в России в составе делегации короля Саудовской Аравии, прибывшего по приглашению президента Владимира Путина в Россию 4 октября с государственным визитом, который уже назвали историческим, передает Вести.Ru. Это первый приезд в нашу страну правящего монарха за всю историю существования двух государств.
Адель аль-Джубейр, министр иностранных дел Саудовской Аравии: «Думаем, что можно договориться в международном сообществе о снятии санкций. Я считаю, что это скоро должно произойти».
Адель аль-Джубейр отметил, что Саудовская Аравия не считает, что нарушает стратегическое партнерство с Вашингтоном, развивая отношения с Россией.
Адель аль-Джубейр: «Наши отношения с США — это действительно стратегическое партнерство. Но мы не считаем, что, развивая отношения с Россией, мы его нарушаем. Мы хотим сотрудничать со многими странами, в том числе с Россией».
По мнению министра, крепкие отношения с Россией и Америкой позволят эффективно решать проблемы в регионе. «Чем больше у нас партнеров — тем лучше будет для всех», — сообщил глава саудовского МИДа.
Адель аль-Джубейр находится в России в составе делегации короля Саудовской Аравии, прибывшего по приглашению президента Владимира Путина в Россию 4 октября с государственным визитом, который уже назвали историческим, передает Вести.Ru. Это первый приезд в нашу страну правящего монарха за всю историю существования двух государств.
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