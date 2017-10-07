Главная дорога
ТВ-Эфир
Главная дорога

    Глава саудовского МИДа предсказал скорую отмену антироссийских санкций

    2 комментария
    • Фото: Reuters © 2017, Hannah Mckay
    Глава саудовского МИДа предсказал скорую отмену антироссийских санкций

    Глава саудовского МИДа предсказал скорую отмену антироссийских санкций

    Глава саудовского МИДа предсказал скорую отмену антироссийских санкций
  • Фото: Reuters © 2017, Hannah Mckay

    • Министр иностранных дел Саудовской Аравии рассказал о развитии отношений королевства с Москвой и возможном скором снятии антироссийских санкций.

    Глава внешнеполитического ведомства Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр оценил перспективы дальнейшего сотрудничества Эр-Рияда с Москвой в условиях возможного ужесточения санкций.

    Адель аль-Джубейр, министр иностранных дел Саудовской Аравии: «Думаем, что можно договориться в международном сообществе о снятии санкций. Я считаю, что это скоро должно произойти».

    Адель аль-Джубейр отметил, что Саудовская Аравия не считает, что нарушает стратегическое партнерство с Вашингтоном, развивая отношения с Россией.

    Адель аль-Джубейр: «Наши отношения с США — это действительно стратегическое партнерство. Но мы не считаем, что, развивая отношения с Россией, мы его нарушаем. Мы хотим сотрудничать со многими странами, в том числе с Россией».

    По мнению министра, крепкие отношения с Россией и Америкой позволят эффективно решать проблемы в регионе. «Чем больше у нас партнеров — тем лучше будет для всех», — сообщил глава саудовского МИДа.

    смотретьЭксперты оценили значение визита короля Саудовской Аравии в Москву
    Эксперты оценили значение визита короля Саудовской Аравии в Москву
    Адель аль-Джубейр находится в России в составе делегации короля Саудовской Аравии, прибывшего по приглашению президента Владимира Путина в Россию 4 октября с государственным визитом, который уже назвали историческим, передает Вести.Ru. Это первый приезд в нашу страну правящего монарха за всю историю существования двух государств.

    Новости по теме

    Санкции против РФ и ответные меры

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru