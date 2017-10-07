Вместе с вице-премьером Киргизии в катастрофе погибли его помощник и водитель

Появилась новая информация об автокатастрофе, которая унесла жизнь
вице-премьера Киргизии Темира Джумакадырова. Его служебный автомобиль в пригороде Бишкека столкнулся с КамАЗом. Вместе с Джумакадыровым погибли его водитель и помощник.
Как сообщили в аппарате киргизского правительства, вице-премьер с помощником направлялись в Таласскую область, чтобы проверить готовность региона к выборам президента, которые намечены на 15 октября. В 30 километрах от Бишкека служебный Toyota Land Cruiser лоб в лоб столкнулся с КамАЗом, передает РИА Новости. По предварительным данным, водитель грузовика выехал на встречную полосу.
Чингиз Эсенгул уулу, пресс-секретарь Правительства Киргизии: «Примерно 7:30 по местному времени (4:30 по Москве) в районе села Садовое Московского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Toyota Land Cruiser. В джипе находились вице-премьер-министр Темир Джумакадыров, его помощник Нурлан Джамгырчиев и водитель. Все они погибли».
В обстоятельствах катастрофы разбираются следователи, МВД Киргизии готовится возбудить уголовное дело, передает ТАСС.
Бакыт Сейитов, пресс-секретарь МВД Киргизии: «По факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб Джумакадыров, после завершения оперативно-следственных мероприятий, которые в настоящее время проводятся на месте трагедии, будет возбуждено уголовное дело».
Службу 38-летний Темир Джумакадыров начинал национальным волонтером программ ООН в отдаленных регионах Киргизии, потом работал в проектах ЕС в республике, в 2013 году стал заместителем секретаря Совета обороны Киргизии, а через 2 года его возглавил. С приходом нового правительства Сапара Исакова в августе 2017 года Джумакадыров занял пост вице-премьера и начал курировать силовой блок.
Чингиз Эсенгул уулу, пресс-секретарь Правительства Киргизии: «Примерно 7:30 по местному времени (4:30 по Москве) в районе села Садовое Московского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Toyota Land Cruiser. В джипе находились вице-премьер-министр Темир Джумакадыров, его помощник Нурлан Джамгырчиев и водитель. Все они погибли».
В обстоятельствах катастрофы разбираются следователи, МВД Киргизии готовится возбудить уголовное дело, передает ТАСС.
Бакыт Сейитов, пресс-секретарь МВД Киргизии: «По факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб Джумакадыров, после завершения оперативно-следственных мероприятий, которые в настоящее время проводятся на месте трагедии, будет возбуждено уголовное дело».
Службу 38-летний Темир Джумакадыров начинал национальным волонтером программ ООН в отдаленных регионах Киргизии, потом работал в проектах ЕС в республике, в 2013 году стал заместителем секретаря Совета обороны Киргизии, а через 2 года его возглавил. С приходом нового правительства Сапара Исакова в августе 2017 года Джумакадыров занял пост вице-премьера и начал курировать силовой блок.
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