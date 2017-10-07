Сибиряк задушил родную мать поясом от халата и выбросил тело в мусорный бак

Правоохранители разбираются в обстоятельствах убийства, которое произошло в Новосибирске. Там на одной из городских свалок бездомные обнаружили тело пожилой женщины.
Как сообщается на сайте Следственного управления СК РФ по Новосибирской области, бомжи 27 сентября нашли мертвую сибирячку на территории мусорного полигона, куда свозятся твердые бытовые отходы, и сообщили об этом в полицию. Чтобы установить личность неизвестной, региональное управление МВД разослало ориентировку с приметами и фотографию мертвой женщины для публикации на информационных ресурсах.
Жители дома №3 по улице Римского-Корсакова узнали на снимке свою 55-летнюю соседку и сообщили ее 31-летнему сыну о случившемся. Мужчина 5 октября пришел на опознание и подтвердил, что это его мама. По словам сибиряка, она ушла из дома несколько дней назад и пропала. Правоохранители решили с помощью полиграфа проверить причастность мужчины к этому преступлению. Выяснилось, что он убил свою мать в ночь с 26-го на 27 октября.
По словам злоумышленника, в квартире между ними вспыхнула ссора, он ударил маму рукой по лицу, а затем стянул с ее халата пояс и задушил. Убедившись, что женщина мертва, мужчина вынес тело на улицу и бросил в стоявший рядом с домом мусорный контейнер.
Жители дома №3 по улице Римского-Корсакова узнали на снимке свою 55-летнюю соседку и сообщили ее 31-летнему сыну о случившемся. Мужчина 5 октября пришел на опознание и подтвердил, что это его мама. По словам сибиряка, она ушла из дома несколько дней назад и пропала. Правоохранители решили с помощью полиграфа проверить причастность мужчины к этому преступлению. Выяснилось, что он убил свою мать в ночь с 26-го на 27 октября.
По словам злоумышленника, в квартире между ними вспыхнула ссора, он ударил маму рукой по лицу, а затем стянул с ее халата пояс и задушил. Убедившись, что женщина мертва, мужчина вынес тело на улицу и бросил в стоявший рядом с домом мусорный контейнер.
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