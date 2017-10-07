«У каждого это было»: актеры раскрыли секрет успеха фильма «Жизнь впереди»

Любителям комедий нужно спешить в кино на российскую ленту «Жизнь впереди». За два дня показа эта картина уже собрала почти 16 миллионов рублей.
Согласно прогнозам прокатчиков, эти выходные принесут фильму около 60 миллионов рублей, а это уже с лихвой окупит бюджет. Сами актеры объясняют такой успех тематикой фильма, которая понятна и близка каждому россиянину.
Ольга Медынич, актриса: «Я когда трейлер смотрю, окунаюсь в эту атмосферу, в мир дискотек и мыслей о том, что надеть. И эти вопросы, и эти мальчики — это уже далеко сейчас где-то. Но это у каждого было. И если в каком-то герое человек увидит себя и решит какую-то свою проблему, мне кажется, это будет очень здорово».
Карен Оганесян, режиссер: «Это такая картина-притча о том, что нельзя жить прошлым, зацикливаться на том, что было, надо двигаться дальше. А для тех, кто еще не начал жить и что-то делать, фильм дает понять, что жизнь впереди и надо быть тем, кем ты хочешь стать, и идти за своей мечтой».
У фильма сильный звездный состав. Главные роли исполнили Светлана Ходченкова, Павел Прилучный, Артур Смольянинов и другие известные актеры. Лента рассказывает о воссоединении выпускников через 15 лет после окончания школы. В один миг в их жизни возвращаются старые секреты, забытые обиды и, конечно, первая любовь.
Ольга Медынич, актриса: «Я когда трейлер смотрю, окунаюсь в эту атмосферу, в мир дискотек и мыслей о том, что надеть. И эти вопросы, и эти мальчики — это уже далеко сейчас где-то. Но это у каждого было. И если в каком-то герое человек увидит себя и решит какую-то свою проблему, мне кажется, это будет очень здорово».
Карен Оганесян, режиссер: «Это такая картина-притча о том, что нельзя жить прошлым, зацикливаться на том, что было, надо двигаться дальше. А для тех, кто еще не начал жить и что-то делать, фильм дает понять, что жизнь впереди и надо быть тем, кем ты хочешь стать, и идти за своей мечтой».
У фильма сильный звездный состав. Главные роли исполнили Светлана Ходченкова, Павел Прилучный, Артур Смольянинов и другие известные актеры. Лента рассказывает о воссоединении выпускников через 15 лет после окончания школы. В один миг в их жизни возвращаются старые секреты, забытые обиды и, конечно, первая любовь.
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