Главная дорога
ТВ-Эфир
Главная дорога
    «У каждого это было»: актеры раскрыли секрет успеха фильма «Жизнь впереди». артисты, кино, премьера. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«У каждого это было»: актеры раскрыли секрет успеха фильма «Жизнь впереди»

    «У каждого это было»: актеры раскрыли секрет успеха фильма «Жизнь впереди»

    1 комментарий
    «У каждого это было»: актеры раскрыли секрет успеха фильма «Жизнь впереди»

    «У каждого это было»: актеры раскрыли секрет успеха фильма «Жизнь впереди»

    «У каждого это было»: актеры раскрыли секрет успеха фильма «Жизнь впереди»

      Любителям комедий нужно спешить в кино на российскую ленту «Жизнь впереди». За два дня показа эта картина уже собрала почти 16 миллионов рублей.

      Согласно прогнозам прокатчиков, эти выходные принесут фильму около 60 миллионов рублей, а это уже с лихвой окупит бюджет. Сами актеры объясняют такой успех тематикой фильма, которая понятна и близка каждому россиянину.

      Ольга Медынич, актриса: «Я когда трейлер смотрю, окунаюсь в эту атмосферу, в мир дискотек и мыслей о том, что надеть. И эти вопросы, и эти мальчики — это уже далеко сейчас где-то. Но это у каждого было. И если в каком-то герое человек увидит себя и решит какую-то свою проблему, мне кажется, это будет очень здорово».

      Карен Оганесян, режиссер: «Это такая картина-притча о том, что нельзя жить прошлым, зацикливаться на том, что было, надо двигаться дальше. А для тех, кто еще не начал жить и что-то делать, фильм дает понять, что жизнь впереди и надо быть тем, кем ты хочешь стать, и идти за своей мечтой».

      смотретьЗрители спешат в кинотеатры на комедию «Жизнь впереди»
      Зрители спешат в кинотеатры на комедию «Жизнь впереди»
      У фильма сильный звездный состав. Главные роли исполнили Светлана Ходченкова, Павел Прилучный, Артур Смольянинов и другие известные актеры. Лента рассказывает о воссоединении выпускников через 15 лет после окончания школы. В один миг в их жизни возвращаются старые секреты, забытые обиды и, конечно, первая любовь.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru