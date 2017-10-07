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    В университете Салоник появилась кафедра русского языка. Греция, вузы, образование, русский язык. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ университете Салоник появилась кафедра русского языка

    В университете Салоник появилась кафедра русского языка

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    В университете Салоник появилась кафедра русского языка

    В университете Салоник появилась кафедра русского языка

    В университете Салоник появилась кафедра русского языка

      На родине Аристотеля заговорили языком Пушкина. В университете Салоник открыли кафедру русского языка. До этого она была лишь в Афинах. Для студентов скоро выпустят специальные учебные пособия. Об этом греческий вуз уже договорился с нашими институтами.

      Русская музыка звучит на родине Аристотеля, в Салониках. Университет, носящий имя великого философа, крупнейший не только в Греции, но и на Балканах. В нем учатся 70 тысяч студентов. На торжественное открытие первой в стране кафедры русского языка и культуры собрался полный зал.

      Янис Бахас, студент Университета имени Аристотеля, г. Салоники, (Греция): «Я люблю русских писателей. Я прочитал Достоевского».

      Язык, история, культура. Сейчас идет запись студентов на учебные курсы. Занятия начнутся через неделю.

      Димитра Тайку, студент: «Я хочу изучать русский, потому что в будущем хочу жить в России».

      В Греции не для всех русский — иностранный. Во время греко-турецкой войны прошлого века тысячи местных жителей оставили свои земли. Их потомки возвращаются на историческую родину, в том числе и из России. Переехав, они говорят по-русски дома и учат русскому своих детей. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Святослава Гордина.

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