В университете Салоник появилась кафедра русского языка

На родине Аристотеля заговорили языком Пушкина. В университете Салоник открыли кафедру русского языка. До этого она была лишь в Афинах. Для студентов скоро выпустят специальные учебные пособия. Об этом греческий вуз уже договорился с нашими институтами.

Русская музыка звучит на родине Аристотеля, в Салониках. Университет, носящий имя великого философа, крупнейший не только в Греции, но и на Балканах. В нем учатся 70 тысяч студентов. На торжественное открытие первой в стране кафедры русского языка и культуры собрался полный зал.



Янис Бахас, студент Университета имени Аристотеля, г. Салоники, (Греция): «Я люблю русских писателей. Я прочитал Достоевского».



Язык, история, культура. Сейчас идет запись студентов на учебные курсы. Занятия начнутся через неделю.



Димитра Тайку, студент: «Я хочу изучать русский, потому что в будущем хочу жить в России».



В Греции не для всех русский — иностранный. Во время греко-турецкой войны прошлого века тысячи местных жителей оставили свои земли. Их потомки возвращаются на историческую родину, в том числе и из России. Переехав, они говорят по-русски дома и учат русскому своих детей. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Святослава Гордина.