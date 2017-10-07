Устами младенца
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Устами младенца

    В сирийском Алеппо запустили производство солнечных батарей

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    В сирийском Алеппо запустили производство солнечных батарей

    В сирийском Алеппо запустили производство солнечных батарей

    Освобожденная от террористов сирийская провинция Алеппо постепенно возвращается к мирной жизни. В одной из промзон, которая 5 лет находилась под контролем боевиков, удалось наладить производство солнечных батарей. В первую очередь они поставляются в местные школы, детские сады и вузы.

    Об автономных энергоустановках на солнечных батареях для гражданских объектов рассказал директор предприятия по производству Мухаммед Сахим. По его словам, рынок сбыта — весь Алеппо.

    Во многих населенных пунктах провинции Дейр-эз-Зор о мирной жизни пока только мечтают. Сирийская правительственная армия вошла в Меядин, который долгое время считался одним из крупнейших оплотов боевиков.

    В четверг по этому району «Калибрами» ударили российские подлодки «Великий Новгород» и «Колпино». Сейчас сирийская армия контролирует несколько районов на западе Меядина, идут ожесточенные бои на юге города.

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