Вице-премьер Киргизии погиб в автокатастрофе

Автомобиль заместителя правительства Киргизии Темира Джумакадырова рано утром столкнулся на трассе с грузовиком.
Рано утром на трассе Бишкек — Кара-Балта автомобиль, в котором находись вице-премьер Киргизии Темир Джумакадыров и его помощник, столкнулся с грузовиком «КамАЗ».
Сообщение пресс-службы правительства Киргизии: «В результате ДТП погибли водитель и два пассажира автомашины. В автомашине находились вице-премьер и его помощник».
В пресс-службе правительства Киргизии также сообщили, что Джумакадыров, который также занимал пост главы Республиканского штаба по проведению выборов, рано утром отправился в город Талас для проверки готовности избирательных участков.
Водитель грузовика госпитализирован, пишет «Интерфакс».
Сообщение пресс-службы правительства Киргизии: «В результате ДТП погибли водитель и два пассажира автомашины. В автомашине находились вице-премьер и его помощник».
В пресс-службе правительства Киргизии также сообщили, что Джумакадыров, который также занимал пост главы Республиканского штаба по проведению выборов, рано утром отправился в город Талас для проверки готовности избирательных участков.
Водитель грузовика госпитализирован, пишет «Интерфакс».
Комментарии