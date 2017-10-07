Устами младенца
ТВ-Эфир
Устами младенца

    Вице-премьер Киргизии погиб в автокатастрофе

    комментировать
    • Фото: president.kg
    <nobr>Вице-премьер</nobr> Киргизии погиб в автокатастрофе

    Вице-премьер Киргизии погиб в автокатастрофе

    <nobr>Вице-премьер</nobr> Киргизии погиб в автокатастрофе
  • Фото: president.kg

    • Автомобиль заместителя правительства Киргизии Темира Джумакадырова рано утром столкнулся на трассе с грузовиком.

    Рано утром на трассе Бишкек — Кара-Балта автомобиль, в котором находись вице-премьер Киргизии Темир Джумакадыров и его помощник, столкнулся с грузовиком «КамАЗ».

    Сообщение пресс-службы правительства Киргизии: «В результате ДТП погибли водитель и два пассажира автомашины. В автомашине находились вице-премьер и его помощник».

    В пресс-службе правительства Киргизии также сообщили, что Джумакадыров, который также занимал пост главы Республиканского штаба по проведению выборов, рано утром отправился в город Талас для проверки готовности избирательных участков.

    Водитель грузовика госпитализирован, пишет «Интерфакс».

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru