При обрушении на золотодобывающем руднике в Колумбии погибли 6 человек

На
северо-востоке Колумбии идет поисково-спасательная операция на месте схода оползня в разработках золотодобывающего рудника.
Как передает Agence France-Presse со ссылкой на Международный комитет Красного Креста, не менее шести человек погибли при сходе оползня в руднике открытого типа на северо-востоке Колумбии. В числе погибших четверо женщин. Ведется поисковая операция.
В последнее время в регионе были сильные ливни, которые могли стать причиной трагедии.
В последнее время в регионе были сильные ливни, которые могли стать причиной трагедии.
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