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    При обрушении на золотодобывающем руднике в Колумбии погибли 6 человек

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    При обрушении на золотодобывающем руднике в Колумбии погибли 6 человек

    При обрушении на золотодобывающем руднике в Колумбии погибли 6 человек

    На северо-востоке Колумбии идет поисково-спасательная операция на месте схода оползня в разработках золотодобывающего рудника.

    Как передает Agence France-Presse со ссылкой на Международный комитет Красного Креста, не менее шести человек погибли при сходе оползня в руднике открытого типа на северо-востоке Колумбии. В числе погибших четверо женщин. Ведется поисковая операция.

    В последнее время в регионе были сильные ливни, которые могли стать причиной трагедии.

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