Берегись автомобиля: проблему смертности на дороге решают на высшем уровне

Нередко случается, что пешеход на красный свет идет под колеса, а водителя обвиняют в его смерти и отправляют в колонию. Впервые в России проблему выживания пешеходов начали решать эксперты высшего уровня — ученые, министры и изобретатели.
Пешеход пересекал дорогу на красный, увидел грузовик, испугался, поскользнулся, упал под колеса, через 3 недели умер в больнице. Водитель получил 2 года колонии. Полгода жена осужденного пыталась освободить супруга, который был за рулем этой «Газели», но суд не изменил решения и постановил: нарушил водитель.
С начала года в России сбили почти 29 тысяч пешеходов, погиб каждый десятый. Люди в капюшонах и наушниках ходят по дорогам по зебре и на красный, а то и вовсе где удобно, бегут без оглядки, ничего не замечают, а лихачи за рулем в упор не видят людей даже на переходах.
Общественные деятели, представители власти, эксперты и изобретатели встретились, по предложению первого заместителя председателя правительства РФ Игоря Шувалова. Уникальный случай: серьезные мужчины внимательно, словно впервые, изучают, как человек летит на капот, слушают лекцию о первой помощи и ищут причины дорожных конфликтов.
Владимир Соколов, председатель межрегионального общественного движения «Союз пешеходов»: «Водителей в первую очередь нужно воспитывать, контролировать и наказывать».
Водители и пешеходы мешают друг другу. Один из принципов безопасности — разделить потоки. Машины не должны создавать опасность на зебре. В рамках программы реконструкции улиц в столице начали модернизировать переходы. Столичный опыт будут перенимать по всей стране. Но уже сейчас можно спасти тысячи людей, например, если сделать их заметнее.
Игорь Шувалов, первый заместитель председателя Правительства РФ: «Нам нужно взять за основу совсем другую цель — это нулевая терпимость к смертности и увечьям на дороге. Чтобы это были исключительные случаи. И каждый раз эти случаи должны разбираться и обществом, и государственными органами».
Сейчас пешеходы должны обозначать себя только ночью за городом. Но ведь и на городских темных улицах люди превращаются в невидимок. Обязательные световозвращатели, вшитые в детскую одежду, только обсуждают. Простой фликер позволяет увидеть пешехода за 70 метров, а куртка со светоотражателем — за 150 метров. Можно начать с простого: когда темнеет, пешеходам надо становиться заметнее. О том, как решить вечный конфликт водителей и пешеходов, смотрите в программе «Главная дорога».
С начала года в России сбили почти 29 тысяч пешеходов, погиб каждый десятый. Люди в капюшонах и наушниках ходят по дорогам по зебре и на красный, а то и вовсе где удобно, бегут без оглядки, ничего не замечают, а лихачи за рулем в упор не видят людей даже на переходах.
Общественные деятели, представители власти, эксперты и изобретатели встретились, по предложению первого заместителя председателя правительства РФ Игоря Шувалова. Уникальный случай: серьезные мужчины внимательно, словно впервые, изучают, как человек летит на капот, слушают лекцию о первой помощи и ищут причины дорожных конфликтов.
Владимир Соколов, председатель межрегионального общественного движения «Союз пешеходов»: «Водителей в первую очередь нужно воспитывать, контролировать и наказывать».
Водители и пешеходы мешают друг другу. Один из принципов безопасности — разделить потоки. Машины не должны создавать опасность на зебре. В рамках программы реконструкции улиц в столице начали модернизировать переходы. Столичный опыт будут перенимать по всей стране. Но уже сейчас можно спасти тысячи людей, например, если сделать их заметнее.
Игорь Шувалов, первый заместитель председателя Правительства РФ: «Нам нужно взять за основу совсем другую цель — это нулевая терпимость к смертности и увечьям на дороге. Чтобы это были исключительные случаи. И каждый раз эти случаи должны разбираться и обществом, и государственными органами».
Сейчас пешеходы должны обозначать себя только ночью за городом. Но ведь и на городских темных улицах люди превращаются в невидимок. Обязательные световозвращатели, вшитые в детскую одежду, только обсуждают. Простой фликер позволяет увидеть пешехода за 70 метров, а куртка со светоотражателем — за 150 метров. Можно начать с простого: когда темнеет, пешеходам надо становиться заметнее. О том, как решить вечный конфликт водителей и пешеходов, смотрите в программе «Главная дорога».
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