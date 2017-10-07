Ночные призраки: почему на темных дорогах люди в черном становятся невидимками

На темных трассах и плохо освещенных городских улицах пешеходы перед капотом возникают из ниоткуда. Фары не спасут
человека-невидимку.
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В Липецке женщина в черном шла через дорогу далеко от перехода, водитель заметил ее в последний момент.
Максим Малык, водитель: «В тот момент ничего не успеваешь осознать. Раз, по тормозам — и все. Выскакиваешь, смотришь, быстрее к женщине — что с ней, как она».
Осенью и зимой люди предпочитают носить темную одежду, так как это практично. Но надо помнить, что не только на трассе, но и в черте города в темное время суток не видно ни черта. Пешеходы появляются на дороге внезапно, словно призраки.
Как выяснила программа «Главная дорога», на сухом асфальте остановочный путь автомобиля при скорости 50 километров в час оставляет 29 метров. Это расстояние с того момента, как водитель увидел опасность, до полной остановки.
Пешехода в черном водитель увидит за 30 метров, в белом — за 37 метров, а человека с катафотом — с расстояния 140 метров. Другими словами, люди в черной и белой одежде почти невидимы. Стать заметнее пешеходам помогут светоотражатели. Они бывают белые, желтые или красные, эти цвета глаз хорошо воспринимает и легко отличает от фона.
Максим Малык, водитель: «В тот момент ничего не успеваешь осознать. Раз, по тормозам — и все. Выскакиваешь, смотришь, быстрее к женщине — что с ней, как она».
Осенью и зимой люди предпочитают носить темную одежду, так как это практично. Но надо помнить, что не только на трассе, но и в черте города в темное время суток не видно ни черта. Пешеходы появляются на дороге внезапно, словно призраки.
Как выяснила программа «Главная дорога», на сухом асфальте остановочный путь автомобиля при скорости 50 километров в час оставляет 29 метров. Это расстояние с того момента, как водитель увидел опасность, до полной остановки.
Пешехода в черном водитель увидит за 30 метров, в белом — за 37 метров, а человека с катафотом — с расстояния 140 метров. Другими словами, люди в черной и белой одежде почти невидимы. Стать заметнее пешеходам помогут светоотражатели. Они бывают белые, желтые или красные, эти цвета глаз хорошо воспринимает и легко отличает от фона.
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