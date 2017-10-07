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    Мракобесие на дороге: водители верят в приметы и прячут в машинах обереги. автомобили, Главная дорога. Специальный репортаж, мистика и оккультизм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМракобесие на дороге: водители верят в приметы и прячут в машинах обереги

    Мракобесие на дороге: водители верят в приметы и прячут в машинах обереги

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    Мракобесие на дороге: водители верят в приметы и прячут в машинах обереги

    Мракобесие на дороге: водители верят в приметы и прячут в машинах обереги

    Мракобесие на дороге: водители верят в приметы и прячут в машинах обереги

      Водители — люди суеверные, но мало кто в этом признается. Они прячут обереги в машинах, объезжают черных кошек и стараются не возвращаться, если что-то забыли. Далеко не все талисманы принесут пользу, поэтому дурные приметы лучше обезвредить.

      Возвращаться — плохая примета. Владислав в приметы не верил, но однажды забыл права, вернулся за ними и попал в аварию, после которой он стал задумываться и обращать внимание на черных кошек.

      Суеверны начинающие и опытные, на дешевых машинах и суперкарах. В приметы верят даже те, кому по должности не положено, например, полицейские. Был случай, когда наряд испугался перебежавшую дорогу черную кошку и решил объехать от греха подальше.

      В калининградском музее суеверий утверждают, что приметы — это плод многолетних народных наблюдений, житейская народная мудрость, основанная на опыте, пропущенном через призму страха. Против одних примет давно придуманы другие, например, скрестить пальцы, показать фигу в кармане, держаться за пуговицу, рисовать крестик или пропускать вперед другого.

      Многие верят, что кошка, бегущая справа налево, — хороший знак. Байкеры и вовсе считают котиков своими братьями, благодарят их за предупреждения и стараются дальше двигаются аккуратнее. Дальнобойщики не бреются в дорогу, не моют машину, соблюдают чистоту перед кабиной и спереди на машину не мочатся (сзади можно).

      Талисманы, иконки и подвески есть едва ли не у каждого водителя. Экстрасенсы предупреждают, что амулеты могут и навредить. По их словам, черепа, кресты тяжелые перевернутые, сатанинские знаки и все, что связано с символами смерти, плохо для водителя. Священники призывают оставить талисманы мракобесам, верить в бога и не бояться черных кошек. Все о шоферских приметах и проверенных ритуалах вроде включения поворотника, смотрите в программе «Главная дорога».

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