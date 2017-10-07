Американские СМИ уверяют, что дни Тиллерсона на посту главы Госдепа сочтены

Невзирая на все опровержения со стороны администрации Трампа, американская пресса публикует все новые статьи о напряженных отношениях между президентом США и главой Госдепартамента.
Как сообщает CNN со ссылкой на «десятки источников» в администрации президента США, отношения между главой Госдепартамента Рексом Тиллерсоном и президентом Дональдом Трампом «упали до рекордно низкой точки».
Журналисты телеканала утверждают, что между Трампом и Тиллерсоном так и не выработались «близкие отношения, которые у Трампа сложились с другими членами кабинета». А портал Axios уверяет, что «отношения между Трампом и Тиллерсоном испорчены до такой степени, что не подлежат восстановлению».
По информации СМИ, Трамп пришел в ярость после того, как Тиллерсон дал на пресс-конференции комментарии, которые можно было толковать, как подтверждение натянутых отношений между политиками. А CNN утверждает, что Тиллерсон еще летом в присутствии остальных членов Совета национальной безопасности США в пылу спора назвал Трампа «болваном».
Ранее в Белом доме назвали сообщения о вероятной отставке Тиллерсона не соответствующими действительности, а Трамп заявил, что он ему «всецело доверяет».
Журналисты телеканала утверждают, что между Трампом и Тиллерсоном так и не выработались «близкие отношения, которые у Трампа сложились с другими членами кабинета». А портал Axios уверяет, что «отношения между Трампом и Тиллерсоном испорчены до такой степени, что не подлежат восстановлению».
По информации СМИ, Трамп пришел в ярость после того, как Тиллерсон дал на пресс-конференции комментарии, которые можно было толковать, как подтверждение натянутых отношений между политиками. А CNN утверждает, что Тиллерсон еще летом в присутствии остальных членов Совета национальной безопасности США в пылу спора назвал Трампа «болваном».
Ранее в Белом доме назвали сообщения о вероятной отставке Тиллерсона не соответствующими действительности, а Трамп заявил, что он ему «всецело доверяет».
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