Звезды сошлись
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Звезды сошлись

    Американские СМИ уверяют, что дни Тиллерсона на посту главы Госдепа сочтены

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    • Фото: Reuters © 2017, Jonathan Ernst
    Американские СМИ уверяют, что дни Тиллерсона на посту главы Госдепа сочтены

    Американские СМИ уверяют, что дни Тиллерсона на посту главы Госдепа сочтены

    Американские СМИ уверяют, что дни Тиллерсона на посту главы Госдепа сочтены
  • Фото: Reuters © 2017, Jonathan Ernst

    • Невзирая на все опровержения со стороны администрации Трампа, американская пресса публикует все новые статьи о напряженных отношениях между президентом США и главой Госдепартамента.

    Как сообщает CNN со ссылкой на «десятки источников» в администрации президента США, отношения между главой Госдепартамента Рексом Тиллерсоном и президентом Дональдом Трампом «упали до рекордно низкой точки».

    Журналисты телеканала утверждают, что между Трампом и Тиллерсоном так и не выработались «близкие отношения, которые у Трампа сложились с другими членами кабинета». А портал Axios уверяет, что «отношения между Трампом и Тиллерсоном испорчены до такой степени, что не подлежат восстановлению».

    По информации СМИ, Трамп пришел в ярость после того, как Тиллерсон дал на пресс-конференции комментарии, которые можно было толковать, как подтверждение натянутых отношений между политиками. А CNN утверждает, что Тиллерсон еще летом в присутствии остальных членов Совета национальной безопасности США в пылу спора назвал Трампа «болваном».

    Ранее в Белом доме назвали сообщения о вероятной отставке Тиллерсона не соответствующими действительности, а Трамп заявил, что он ему «всецело доверяет».

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