В Мексике разбился военный вертолет

В мексиканском штате Дуранго рухнул вертолет с военнослужащими.
В Минобороны Мексики заявили, что жертвами крушения военного вертолета Bell 412 в штате Дуранго стали 7 человек.
По предварительной информации, один из находившихся на борту военнослужащих выжил в катастрофе. Его извлекли из-под обломков вертолета и отправили в госпиталь с тяжелейшими травмами, сообщает информагентство Notimex.
Причина аварии пока не установлена. Тушение пожара на месте авиакатастрофы продолжается.
По предварительной информации, один из находившихся на борту военнослужащих выжил в катастрофе. Его извлекли из-под обломков вертолета и отправили в госпиталь с тяжелейшими травмами, сообщает информагентство Notimex.
Причина аварии пока не установлена. Тушение пожара на месте авиакатастрофы продолжается.
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