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    В Мексике разбился военный вертолет

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    • Фото: @LupitaJuarezH / twitter.com
    В Мексике разбился военный вертолет

    В Мексике разбился военный вертолет

    В Мексике разбился военный вертолет
  • Фото: @LupitaJuarezH / twitter.com

    • В мексиканском штате Дуранго рухнул вертолет с военнослужащими.

    В Минобороны Мексики заявили, что жертвами крушения военного вертолета Bell 412 в штате Дуранго стали 7 человек.

    По предварительной информации, один из находившихся на борту военнослужащих выжил в катастрофе. Его извлекли из-под обломков вертолета и отправили в госпиталь с тяжелейшими травмами, сообщает информагентство Notimex.

    Причина аварии пока не установлена. Тушение пожара на месте авиакатастрофы продолжается.

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