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    Из-за непогоды в Польше остановлен поезд Москва — Париж

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    • Фото: @kn_online , @felixhh / twitter.com
    <nobr>Из-за</nobr> непогоды в Польше остановлен поезд Москва — Париж

    Из-за непогоды в Польше остановлен поезд Москва — Париж

    <nobr>Из-за</nobr> непогоды в Польше остановлен поезд Москва — Париж
  • Фото: @kn_online , @felixhh / twitter.com

    • Пассажиров поезда Москва — Париж отправят к месту назначения автобусами и местными поездами из-за циклона «Ксавье».

    Железнодорожное движение на территории Германии частично закрыто из-за циклона «Ксавье», обрушившегося на регион накануне. Концерн Deutsche Bahn из-за непогоды полностью остановил движение поездов в пяти федеральных землях: в Берлине, Бремене, Гамбурге, Шлезвиге-Гольштейне, Нижней Саксонии приостановлено полностью. Частично — в Мекленбурге — Передней Померании. Из-за сложных метеоусловий аэропортах Бремена и Гамбурга были отменены десятки рейсов, многие рейсы также были задержаны в аэропортах Берлина.

    Сообщение пресс-службы РЖД: «По информации немецких железных дорог, открытие участка Франкфурт-на-Одере — Берлин ожидается к середине дня 7 октября».

    В РЖД также сообщили, что пассажиров поездов Москва — Париж и Париж — Москва отправят к месту назначения автобусами и местными поездами.

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