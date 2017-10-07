Пассажиров поезда Москва — Париж отправят к месту назначения автобусами и местными поездами
из-за циклона «Ксавье».
Железнодорожное движение на территории Германии частично закрыто из-за циклона «Ксавье», обрушившегося на регион накануне. Концерн Deutsche Bahn из-за непогоды полностью остановил движение поездов в пяти федеральных землях: в Берлине, Бремене, Гамбурге, Шлезвиге-Гольштейне, Нижней Саксонии приостановлено полностью. Частично — в Мекленбурге — Передней Померании. Из-за сложных метеоусловий аэропортах Бремена и Гамбурга были отменены десятки рейсов, многие рейсы также были задержаны в аэропортах Берлина.
Сообщение пресс-службы РЖД: «По информации немецких железных дорог, открытие участка Франкфурт-на-Одере — Берлин ожидается к середине дня 7 октября».
В РЖД также сообщили, что пассажиров поездов Москва — Париж и Париж — Москва отправят к месту назначения автобусами и местными поездами.
По официальным данным, жертвами непогоды в Германии стали не менее 7 человек, десятки получили ранения. Материальный ущерб от удара стихии оценивают в десятки миллионов евро.
Сообщение пресс-службы РЖД: «По информации немецких железных дорог, открытие участка Франкфурт-на-Одере — Берлин ожидается к середине дня 7 октября».
В РЖД также сообщили, что пассажиров поездов Москва — Париж и Париж — Москва отправят к месту назначения автобусами и местными поездами.
По официальным данным, жертвами непогоды в Германии стали не менее 7 человек, десятки получили ранения. Материальный ущерб от удара стихии оценивают в десятки миллионов евро.
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