Основная версия
ТВ-Эфир
Основная версия
    Трамп пожелал удачи новому послу США в России. Госдепартамент США, США, Трамп Дональд, дипломатия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТрамп пожелал удачи новому послу США в России

    Трамп пожелал удачи новому послу США в России

    комментировать

    Трамп пожелал удачи новому послу США в России

    Трамп пожелал удачи новому послу США в России

      Президент США провел встречу с новым послом в РФ Джоном Хантсманом.

      Сообщение пресс-службы Белого дома: «Президент Дональд Трамп встретился с послом США в России Джоном Хантсманом и его супругой Мэри Кэй Хантсман, чтобы пожелать им всего хорошего после их возвращения в Москву для представления Соединенных Штатов и в работе по улучшению наших отношений с Россией».

      Никаких других подробностей встречи в пресс-службе Белого дома не привели.

      Напомним, 3 октября новый глава дипмиссии США Джон Ханстман вручил в Кремле верительные грамоты президенту России Владимиру Путину. Дипломат сообщил, что намерен работать над восстановлением доверия между Россией и США и укреплением двусторонних отношений.

      Послы США в России: чего ожидать от нового назначенца?

      В Россию едет новый посол США Джон Ханстман.
      Кто он и чего ждать от его командировки в «логово врага»?

      Опубликовано Ирада Зейналова 1 октября 2017 г.

      Связанные
      новости

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru