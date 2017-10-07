Трамп пожелал удачи новому послу США в России

Президент США провел встречу с новым послом в РФ Джоном Хантсманом.
Сообщение пресс-службы Белого дома: «Президент Дональд Трамп встретился с послом США в России Джоном Хантсманом и его супругой Мэри Кэй Хантсман, чтобы пожелать им всего хорошего после их возвращения в Москву для представления Соединенных Штатов и в работе по улучшению наших отношений с Россией».
Никаких других подробностей встречи в пресс-службе Белого дома не привели.
Напомним, 3 октября новый глава дипмиссии США Джон Ханстман вручил в Кремле верительные грамоты президенту России Владимиру Путину. Дипломат сообщил, что намерен работать над восстановлением доверия между Россией и США и укреплением двусторонних отношений.
Никаких других подробностей встречи в пресс-службе Белого дома не привели.
Напомним, 3 октября новый глава дипмиссии США Джон Ханстман вручил в Кремле верительные грамоты президенту России Владимиру Путину. Дипломат сообщил, что намерен работать над восстановлением доверия между Россией и США и укреплением двусторонних отношений.
Послы США в России: чего ожидать от нового назначенца?
В Россию едет новый посол США Джон Ханстман.Опубликовано Ирада Зейналова 1 октября 2017 г.
Кто он и чего ждать от его командировки в «логово врага»?
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