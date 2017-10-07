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    Рособрнадзор отозвал лицензии у трех вузов и запретил прием еще в два

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    Рособрнадзор отозвал лицензии у трех вузов и запретил прием еще в два

    Рособрнадзор отозвал лицензии у трех вузов и запретил прием еще в два

    В Рособнадзоре сообщили, что лицензий лишились два московских вуза и один сочинский.

    Как сообщается на сайте Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, ведомством за неделю отозваны лицензии у трех вузов.

    В их числе Международная академия оценки и консалтинга и Институт экономики бизнеса, которые расположены в Москве, и Сочинский институт экономики и информационных технологий.

    Рособрнадзор также запретил прием студентов в Самарскую гуманитарную академию и липецкий филиал Воронежского экономико-правового института.

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