Рособрнадзор отозвал лицензии у трех вузов и запретил прием еще в два

В Рособнадзоре сообщили, что лицензий лишились два московских вуза и один сочинский.
Как сообщается на сайте Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, ведомством за неделю отозваны лицензии у трех вузов.
В их числе Международная академия оценки и консалтинга и Институт экономики бизнеса, которые расположены в Москве, и Сочинский институт экономики и информационных технологий.
Рособрнадзор также запретил прием студентов в Самарскую гуманитарную академию и липецкий филиал Воронежского экономико-правового института.
В их числе Международная академия оценки и консалтинга и Институт экономики бизнеса, которые расположены в Москве, и Сочинский институт экономики и информационных технологий.
Рособрнадзор также запретил прием студентов в Самарскую гуманитарную академию и липецкий филиал Воронежского экономико-правового института.
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