В Бразилии мужчина сжег четырехлетних детей и воспитательницу детского сада

Охранник детского сада устроил самосожжение, облив горючей жидкостью себя и четырехлетних детей. Пытавшаяся спасти малышей воспитательница погибла.
Как сообщает Globo, трагедия произошла в четверг по местному времени в муниципальном детском саду в населенном пункте Жанауба в бразильском штате Минас-Жерайс.
Пришедший на работу 50-летний охранник детского сада по имени Дамиан Соарес дус Сантос облил горючей жидкостью себя и нескольких четырехлетних детей, после чего совершил поджог. Пытавшаяся его остановить 43-летняя воспитательница получила тяжелейшие ожоги и умерла сегодня в больнице. Поджигателя также успели доставить в больницу, прежде чем он скончался.
Жертвами трагедии стали семь четырехлетних детей. Еще 43 человека пострадали, большая часть из них дети того же возраста. 37 воспитанников сада остаются в больнице. Состояние пятерых врачи оценивают как критическое.
Мотивы действий мужчины не установлены, ведется расследование. Полиция проверяет информацию, что охранник детского сада страдал психическим заболеванием. Местные власти объявили семидневный траур.
Пришедший на работу 50-летний охранник детского сада по имени Дамиан Соарес дус Сантос облил горючей жидкостью себя и нескольких четырехлетних детей, после чего совершил поджог. Пытавшаяся его остановить 43-летняя воспитательница получила тяжелейшие ожоги и умерла сегодня в больнице. Поджигателя также успели доставить в больницу, прежде чем он скончался.
Жертвами трагедии стали семь четырехлетних детей. Еще 43 человека пострадали, большая часть из них дети того же возраста. 37 воспитанников сада остаются в больнице. Состояние пятерых врачи оценивают как критическое.
Мотивы действий мужчины не установлены, ведется расследование. Полиция проверяет информацию, что охранник детского сада страдал психическим заболеванием. Местные власти объявили семидневный траур.
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